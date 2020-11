Comment la technologie de la NASA a contribué à rendre vos aliments de Thanksgiving sûrs (et vos sessions de zoom en famille aussi)

La technologie spatiale et les plats préparés développés pour les astronautes aideront également à assurer la sécurité des Américains en cette Thanksgiving, car beaucoup se préparent à un repas familial socialement éloigné.

Bien que les vacances puissent être un peu différentes cette année, les caméras vidéo utilisées pour les dîners virtuels en famille proviennent d’outils qui ont été initialement développés en partie par la NASA. En fait, l’agence spatiale a modernisé la première conférence téléphonique à des fins de vol spatial, selon un communiqué de la NASA.

Plus important encore, le système alimentaire emballé – officiellement connu sous le nom de système d’analyse des risques et de maîtrise des points critiques (HACCP) – développé pour les astronautes lors des missions Gemini et Apollo des années 1960 et 1970 est utilisé commercialement aujourd’hui pour garantir la sécurité alimentaire et réduire les maladies d’origine alimentaire.

L’astronaute de la NASA Michael Hopkins, ingénieur de vol Expedition 38, pose pour une photo avec son repas de Thanksgiving dans le nœud Unity de la Station spatiale internationale, le 28 novembre 2013. (Crédit d’image: NASA)

«C’est l’une de ces choses dont nous n’apprécions peut-être pas les avantages, nous les tenons simplement pour acquis maintenant, car HACCP est tellement ancré dans la façon dont nous produisons les aliments», Alice Johnson, vice-présidente de la sécurité alimentaire et de la qualité chez Butterball Turkey LLC ., a déclaré dans la déclaration.

Le système HACCP a été développé au début des années 1960 par Paul Lachance – premier coordinateur de l’alimentation et de la nutrition en vol de la NASA – et Howard Bauman, microbiologiste à Pillsbury. Leurs efforts étaient axés sur l’élimination des dangers potentiels pendant le processus de production alimentaire afin de garantir que des aliments sains étaient fabriqués pour les astronautes.

Cependant, en plus d’aider les astronautes, le HACCP a contribué à améliorer la sécurité alimentaire dans le monde. À la suite d’une épidémie de botulisme d’origine alimentaire en 1971, les entreprises d’aliments en conserve ont commencé à suivre les réglementations HACCP. Peu de temps après, les mêmes protocoles ont été mis en œuvre pour les industries de la viande, de la volaille, des fruits de mer et des jus. Et, avec la loi de modernisation de la sécurité alimentaire de la Food and Drug Administration (FDA) en 2011, tous les producteurs alimentaires américains et les importations étrangères qui s’enregistrent auprès de la FDA doivent respecter les réglementations établies à l’origine par le HACCP, selon le communiqué.

Les astronautes Apollo de la NASA ont mangé des kits de sandwich à la dinde comme celui-ci pour leurs dîners de Thanksgiving dans l’espace. (Crédit d’image: NASA)

La mise en œuvre du système HACCP peut varier selon les différentes industries alimentaires. Par exemple, les points de contrôle d’un plan Butterball peuvent rechercher des «résidus de ferme» ou des pesticides et s’assurer que la réfrigération est inférieure à une certaine température, tandis que les points de contrôle d’une usine Ocean Spray se concentrent sur la filtration et la détection des métaux. En outre, un aspect important du HACCP est la tenue de registres méticuleux, ce qui rend les inspections de la FDA plus efficaces.

« Il faut une équipe de responsables de l’assurance qualité, d’ingénieurs et de scientifiques pour identifier les points de contrôle critiques pour la sécurité et la qualité », a déclaré Katy Latimer, vice-présidente de la recherche et du développement pour Ocean Spray, dans le communiqué.

Depuis que le système HACCP a été développé à l’origine pour les astronautes, le système a aidé à prévenir les épidémies de maladies d’origine alimentaire liées à des pratiques dangereuses, ainsi qu’à garantir des repas sains le jour de Thanksgiving et toute l’année, ont déclaré des responsables de la NASA.

