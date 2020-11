La nouvelle affiche de Wonder Woman 1984 arrive avant l’apparition du CCXP

Warner Bros. vient de publier une nouvelle affiche pour la suite de la prochaine bande dessinée Wonder Woman 1984, confirmant la présence du film à l’événement CCXP du Comic Con au Brésil le 6 décembre. Avec Gal Gadot en tant que Diana prête au combat, vêtue d’une armure dorée de la tête aux pieds, le studio a partagé l’affiche sur sa page Twitter brésilienne, ainsi que l’annonce que le film serait effectivement présenté au CCXP.

Le Brésil sera dans les pays assez chanceux pour voir Wonder Woman 1984 avant les États-Unis, le film devant sortir presque une semaine complète avant de faire ses débuts pour le public américain. Warner Bros. a récemment annoncé toutes les dates de sortie internationales de la suite de DC, qui sera présentée en première au Brésil et dans quelques autres territoires d’Amérique du Sud et d’Asie le 17 décembre.

Il va devenir de plus en plus difficile d’éviter les spoilers pour Wonder Woman 1984, avec les premières projections qui auront lieu le mercredi 16 décembre à travers l’Europe ainsi que l’Égypte et l’Afrique du Sud. Le lendemain, le film sortira dans des pays tels que le Brésil, Hong Kong, le Mexique et certaines parties du Moyen-Orient, avant de faire ses débuts en Chine et au Japon, entre autres. Le public aux États-Unis ne pourra pas voir Wonder Woman 1984 jusqu’au vendredi 25 décembre.

Wonder Woman 1984 est la suite tant attendue du hit de 2017, Wonder Woman, et trouve Gal Gadot s’habillant à nouveau comme l’icône titulaire de DC. Laissant tomber le super-héros amazonien dans les années 1980, la suite retrouve Diana au plus fort de la guerre froide entre les États-Unis et l’Union soviétique. La suite montre que Diana Prince entre en conflit avec non pas un, mais deux redoutables ennemis sous la forme de Barbara Ann Minerva de Kristen Wiig, alias Cheetah, et de l’homme d’affaires médiatique de Pedro Pascal, Maxwell Lord. Si cela ne lui suffisait pas déjà, Diana sera également réunie avec son ancien amoureux Steve Trevor, une fois de plus joué par Chris Pine, qui est revenu d’entre les morts dans des circonstances mystérieuses et peut-être néfastes.

Wonder Woman 1984 est réalisé par Patty Jenkins à partir d’un scénario qu’elle a écrit avec Geoff Johns et David Callaham et d’une histoire de Johns et Jenkins, et met à nouveau en vedette Gal Gadot dans le rôle de Diana Prince alias Wonder Woman.

La nouvelle selon laquelle le film sortira toujours cette année mais ira directement en streaming et sortira en salles a été un choc malgré les rumeurs en cours. La réalisatrice Patty Jenkins a insisté sur le fait que Wonder Woman 1984 ne ferait ses débuts sur aucun service de streaming, mais quelque chose a clairement changé. Depuis que les nouvelles ont fait la une des journaux, les auteurs du film de bande dessinée ont fait des déclarations concernant le changement de version, Jenkins étant incapable de cacher complètement sa déception face à la décision: « À un moment donné, vous devez choisir de partager tout amour et joie que vous avez à donner, par-dessus tout. Nous aimons notre film comme nous aimons nos fans, alors nous espérons vraiment que notre film vous apportera un peu de joie et de répit en cette saison des fêtes. «

Wonder Woman 1984 devrait sortir simultanément en salles par Warner Bros. Pictures et numériquement sur HBO Max pendant un mois en Amérique du Nord le 25 décembre 2020. Cela nous vient de Warner Bros.Photos Brésil.

