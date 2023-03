L’univers de Doctor Who va s’étendre avec le spin-off de Kate Stewart

Le classique culte de longue date de la BBC Docteur Who élargit à nouveau la franchise avec deux nouveaux spin-offs qui sont directement liés au « Whoniverse ». Les détails entourant l’une des séries ont finalement fait surface comme Le miroir quotidien a annoncé mercredi qu’un spin-off de Kate Stewart était en cours. interprété par Jemma Redgravele responsable de la recherche scientifique à l’UNIT a été présenté comme un personnage récurrent dans Docteur Who depuis 2012. Selon l’exclusivité, la prochaine série de science-fiction se concentrera sur le mandat de Kate à la tête de l’organisation.





L’organisation de recherche militaire a été introduite pour la première fois en 1966 et est apparue périodiquement dans la série phare au fil des ans. UNIT – qui signifie Unified Intelligence Taskforce – enquête sur les menaces extraterrestres et surnaturelles contre la Terre et est devenue plus intégrante au sein du Whoniverse depuis sa mention dans le Docteur Who redémarrage de 2005. Avant la sortie de leur série, le public aura un avant-goût de ce qui va arriver dans la série dirigée par Redgrave lorsque Kate et son équipe reviendront pour le prochain Docteur Who Spécial de Noël qui sert d’introduction à la 15e incarnation de l’emblématique Time Lord.

Bien qu’aucune date de première officielle n’ait été confirmée, le public n’attendra peut-être pas trop longtemps. Le tournage principal de la série a déjà commencé alors que Redgrave a été vu en train de filmer des scènes avec Millie Gibson – qui incarne Ruby Sunday – pour la prochaine série d’aventures de science-fiction en janvier. Le showrunner de retour Russel T. Davies a de grands espoirs pour le Docteur Who ramification, proclamant que l’un des épisodes terminés est « l’une des plus grandes choses [he’s] fabriqué en [his] vie. »

Les détails sur le deuxième spin-off sont encore à venir, mais des sources proches du projet ont confirmé que la série sera « un spin-off de monstres ».





Doctor Who Showrunner assure que la franchise restera fidèle à ses racines

La récente expansion de Whoniverse peut être largement attribuée à l’accord de distribution internationale conclu avec Disney +, qui a également favorisé le retour du showrunner de Doctor Who, Russell T. Davies. Son deuxième retour dans la franchise marque une sorte de renouveau pour Docteur Who, celui qui coïncide avec la nouvelle ère Ncuti Gatwa est le premier Black Doctor à diriger la franchise. Bien que l’implication de Disney + signifie une audience mondiale et plus d’argent à consacrer à la production, les fans de la franchise bien-aimée ont commencé à se demander si l’implication américaine changerait l’intégrité de la série. Dans un récent numéro de Magazine Docteur WhoDavies a apaisé toute inquiétude concernant l’écart par rapport aux racines de la franchise et a taquiné le retour d’un ancien personnage.

«Je sais que les gens s’inquiètent, naturellement, que les producteurs américains aient des notes sur des choses. Eh bien, ne le sois pas. Ils donnent d’excellentes notes. Et je suis ici pour vous dire que vous n’avez pas regardé un drame à la télévision britannique en 20 ans qui n’ait pas eu de notes américaines dessus. Tout est une coproduction… c’est vraiment, tout à fait normal.

De plus, Davies a taquiné le retour possible du gardien du système solaire, Mavic Chen. Le méchant traître a été interprété par le regretté Kevin Stoney et n’a pas fait d’apparition dans la série depuis les années 1960.