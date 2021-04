« Peter Pan & Wendy »: Regardez Jude Law dans le rôle du capitaine Hook

Compte tenu du grand succès commercial que ces films ont présenté au studio, Disney poursuit le développement de remakes en direct de ses films d’animation les plus emblématiques, le plus récent étant de démarrer sa production « Peter Pan & Wendy », avec un multi-étoiles jeter.

L’un des noms les plus remarquables de sa distribution est celui de Jude Law, qui s’est préparé à jouer l’un des méchants les plus emblématiques de la littérature mondiale qui a été adapté par Disney: Captain Hook, dont l’apparition dans le film a été révélée par des photographies récentes. sur le plateau de tournage.

Le Daily Mail aurait été chargé de révéler quelques images tirées du tournage de « Peter Pan & Wendy », la plus notable étant la caractérisation utilisée dans le personnage joué par Law, qui porte les cheveux longs, une moustache épaisse et le rouge caractéristique tenue que Hook utilise dans le film d’animation classique.

Le film est basé sur le roman de l’écrivain et dramaturge JM Barrie « Peter Pan & Wendy », qui a adapté son œuvre théâtrale la plus connue en prose. Ce sera une révision directe du roman, bien que reprenant des éléments classiques du film d’animation que Disney a produit en 1953, sous la direction de David Lowery (Pete’s Dragon) avec un scénario écrit avec Toby Halbrooks.

Le casting sera complet avec la présence de Yara Shahidi dans le rôle de Thinker Bell, Ever Anderson dans le rôle de Wendy, Alexander Molony dans le rôle de Peter Pan, Molly Parker dans le rôle de Mme Darling et Alan Tudyk dans le rôle de M. Darling, tandis que Joshua Pickering et Jacobi Jupe le feront. endossent respectivement les rôles de John et Michael. Participeront également Alysa Wapanatank dans le rôle de Tiger Lily et Jim Gaffigan dans le rôle de Smee.

La production de « Peter Pan & Wendy » en est à ses débuts de tournage, donc Disney n’a jusqu’à présent publié aucune déclaration sur sa date de sortie éventuelle, qui a été confirmée comme étant exclusive à la plate-forme de streaming de Disney +.