La «  grande  » star Elizabeth Perkins se souvient du baiser de Tom Hanks: «  J’avais un tel béguin pour lui  »

En 1988, Tom Hanks était en passe de devenir une très grande star. Et l’une des raisons de cette ascension était le film « Big », dans lequel il a joué un jeune garçon qui se réveille un matin et est un homme adulte.

C’était un rôle adorable et sincère (avec des éléments qui n’apparaîtraient presque certainement pas dans les films aujourd’hui) et extrêmement mémorable. Surtout si vous êtes Elizabeth Perkins, qui a joué sa petite amie adulte dans le film.

Tom Hanks et Elizabeth Perkins dans «Big». (C) 20thCentFox / avec la permission d’Everett Collection

Perkins, qui joue maintenant dans « The Moodys », est apparu dans « Watch What Happens Live with Andy Cohen » mercredi, et a révélé que le baiser qu’elle avait reçu de Hanks lors du tournage du film était en fait le meilleur baiser à l’écran qu’elle ait jamais eu.

« Il en pose un sur moi à peu près à la moitié du film », expliqua-t-elle. « J’avais un tel béguin pour lui à l’époque. »

Hélas, alors que Perkins était célibataire à l’époque, il n’y avait pas d’étincelle de romance dans la vraie vie, a-t-elle déclaré. «Il était déjà avec (sa future épouse) Rita Wilson. Ils sortaient ensemble, mais ne s’étaient pas encore mariés. Il était tout simplement interdit.

Hanks et Perkins aujourd’hui. AUJOURD’HUI

Mais, a-t-elle ajouté, « Il était adorable ».

Elle avait également quelques anecdotes amusantes à partager: le rôle de Josh, que Hanks a finalement joué, était à l’origine censé être joué par … Robert De Niro!

Tu peux répéter s’il te plait?

« Il s’est effondré parce qu’il avait un conflit d’horaire, puis ils sont allés voir Tom Hanks, » dit-elle dans un autre clip « WWHL ». « C’est comme un film totalement différent dans mon cerveau avec Robert De Niro. »

Difficile d’imaginer quelqu’un d’autre que Hanks dans le rôle clé de « Big », mais Perkins dit à l’origine que Robert De Niro allait jouer le rôle. Aaron Rapoport / Corbis via Getty Images

Perkins a noté que De Niro était « plus maussade ». Et avec lui dans le rôle, « C’était plus un – un peu plus un film d’horreur. Robert De Niro errant dans les rues de New York. Ce que Tom Hanks y a apporté était tellement plus léger. »

Comme elle l’a dit AUJOURD’HUI en 2019, « Maintenant, je ne peux pas imaginer quelqu’un d’autre dans ce film à part Tom. »

Nous non plus!

En rapport: