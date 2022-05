Les gagnants des Oscars vivent plus longtemps que les autres acteurs, selon une étude bizarre

Il est probablement prudent de dire que la plupart des acteurs rêvent d’être habillés et bottés, d’assister à une cérémonie des Oscars et de gagner une statuette en or très convoitée. Après tout, avoir le surnom de « gagnant d’un Oscar » à côté de son nom mettrait en évidence une étape décisive dans sa carrière et apporterait assurément de la joie après avoir été reconnu pour un travail aussi acharné.

Le débat sur l’espérance de vie d’un lauréat d’un Oscar n’est pas nouveau. En fait, une étude de 2006 publiée dans les Annals of Internal Medicine a découvert que les gagnants semblaient survivre à leurs collègues négligés en moyenne quatre ans. Un exemple dans l’étude a noté que Meryl Streep, 72 ans, a été nominée pour son rôle dans le film de 1987 Ironweed, tandis que quatre autres membres féminins de la distribution, dont Margaret Whitton, n’ont pas été nominées. Bien que Streep n’ait pas gagné, elle a quelques trophées Oscar à son actif et est toujours en vie. Whitton, qui a également joué dans le film Une ligue à partest décédé en 2016 à l’âge de 67 ans. Cependant, il convient de noter que l’actrice est décédée à la suite d’une courte bataille contre le cancer.

Une étude publiée dans la revue PLOS ONE avec des recherches dirigées par le Dr Donald Redelmeier, directeur de l’épidémiologie clinique au Sunnybrook and Women’s College Health Sciences Centre à Toronto et professeur de médecine à l’Université de Toronto, a fait des découvertes intéressantes. Selon des données basées sur 2 111 acteurs de 1929 à 2020, l’étude a montré que ceux qui ont remporté le prix prestigieux vivraient probablement jusqu’à l’âge avancé de 81 ans. Les nominés sans victoire avaient une espérance de vie de 76,4 ans tandis que les non-nominés sont venus à 76,2 ans.

Gwyneth Paltrow a inspiré l’étude





Le Dr Redelmeier s’est lancé dans l’étude de trois ans après avoir observé une extatique Gwyneth Paltrow prononcer un discours émouvant après avoir remporté son rôle dans les années 1998 Shakespeare amoureux. Il a admis qu’il ne disait pas que gagner un Oscar signifie une promesse de vivre plus longtemps, mais pour lui, Paltrow semblait plein de vie et a émis l’hypothèse que les facteurs sociaux sont importants, et que les gagnants ont tendance à « suivre les idéaux d’un mode de vie prudent qui apportent plus gagne avec l’adhésion.

D’autres chercheurs pensent qu’il y a une composante psychologique en jeu, comme gagner un prix pourrait atténuer le coup d’un rejet humiliant et aider à amortir les réponses au stress hypothalamo-hypophysaire. Les chercheurs prévoient de continuer à enquêter sur la question dans l’espoir de démêler davantage de données.





