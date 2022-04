Julia Episode 6 Date de sortie aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, où regarder

De nombreuses personnes du monde entier recherchent la date de sortie de l’épisode 6 de Julia. Après avoir parcouru tous ses épisodes précédents, les fans sont vraiment ravis de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Pour obtenir toutes les informations sur l’épisode 6, les fans recherchent sur Internet. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, dans cet article, vous obtiendrez toutes les informations sur Julia Episode 6 Release Daten dans diverses régions, combien d’épisodes pourrez-vous regarder dans la saison 11 en cours de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liées à ce spectacle. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

C’est une série américaine et cette série a été créée par Daniel Goldfarb. Le premier épisode est sorti le 31 mars 2022. Après la sortie de cette série, elle a réussi à gagner beaucoup de popularité non seulement en Amérique mais aussi dans différents pays du monde. Maintenant, tous les fans attendent ses prochains épisodes.

Toute l’histoire de la série tournera autour de la vie extraordinaire de Julia Child et de son émission The French Chef, qui a essentiellement créé la télévision alimentaire. La série suivra essentiellement la vie de Julia et vous verrez comment elle gère toutes ces choses ainsi que sa vie personnelle. Tous ses fans s’interrogent sur la prochaine date de sortie de l’épisode 6 de Julia. Eh bien, il y a quelques détails liés à ce spectacle et nous les avons apportés pour vous.

Date de sortie de l’épisode 6 de Julia

Maintenant, dans ce paragraphe, nous allons révéler la date de sortie de l’épisode 6 de Julia. Le nom de l’épisode 6 est « Bread vs. Sweetbreads » et il sortira le 21 avril 2022. Donc, comme vous pouvez le voir, votre attente va bientôt se terminer et vous pouvez tous regarder cet épisode à venir à la date indiquée.

Où diffuser l’épisode 6 de Julia?

La plateforme de streaming originale pour cette émission aux États-Unis est AMC. Vous pouvez également regarder cette émission en ligne sur diverses plateformes comme Vudu, Prime Video et iTunes. Donc, ce sont toutes les plateformes en ligne si vous avez manqué des épisodes précédents, vous pouvez accéder à cet épisode sur ces plateformes à tout moment.

Distribution de la série

Après avoir parcouru tous les détails liés à la date de sortie de Julia Episode 6. Ici, nous allons fournir la liste des acteurs de la série.

Sarah Lancashire comme Julia Child

David Hyde Pierce comme Paul Child

Bebe Neuwirth comme Avis DeVoto

Fran Kranz comme Russel Morash

Fiona Glascott comme Judith Jones

Brittany Bradford comme Alice Naman

Isabelle Rossellini dans le rôle de Simone Beck

Jefferson Mays comme P.Albert Duhamel

Adriane Lenox dans le rôle de Virginia Naman

Robert Joy comme chasseur de renard

Judith Light comme Blanche Knopf

Liste des épisodes

Voici la liste des épisodes de cette saison. Si vous voulez connaître tous ses épisodes, jetez un œil ci-dessous.

Omelette

Coq au vin

Bœuf bourguignon

Petits fours

Crêpes Suzette

Pain vs ris de veau

Foie gras

soufflé au chocolat

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la date de sortie de l’épisode 6 de Julia, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions liées à cette émission dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

