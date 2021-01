Pete Davidson s’est senti «  tellement mieux  » après un diagnostic de trouble de la personnalité limite

Pete Davidson a révélé qu’il se sentait « tellement mieux » après avoir reçu un diagnostic de trouble de la personnalité limite (TPL).

Le comédien, acteur et écrivain a parlé de son trouble lors d’une conversation avec Glenn Close sur Variety’s Acteurs sur acteurs séries.

Le jeune homme de 27 ans a déclaré: «J’ai reçu un diagnostic de trouble borderline il y a quelques années, et j’étais toujours tellement confus tout le temps, et je pensais juste que quelque chose n’allait pas et je ne savais pas comment y faire face.

« Puis, quand quelqu’un te le dit enfin, le poids du monde se sent enlevé de tes épaules. Tu te sens tellement mieux. »

Davidson a déclaré que son diagnostic de trouble borderline l’avait aidé. Crédit: PA

Davidson a précédemment expliqué comment il avait reçu le diagnostic en 2017 à la suite d’une série de pannes, qu’il avait attribuées à sa consommation quotidienne d’herbe.

Parler sur WTF avec Marc Maron, il a dit: « J’ai été un pothead pour toujours. Vers octobre [or] Septembre l’année dernière [2016], J’ai commencé à avoir ces dépressions mentales où je voudrais, comme, paniquer et ensuite ne plus me souvenir de ce qui s’est passé après. Rage aveugle.

«Je n’ai jamais vraiment pris d’autres médicaments, alors je me suis dit: ‘Je vais essayer d’aller en cure de désintoxication. Peut-être que ça va être utile’.

« Alors j’y vais et je descends de l’herbe. Ils m’ont dit là-bas, ils sont comme, ‘Vous pourriez être bipolaire’, et je me suis dit ‘OK’.

«Alors ils sont comme, ‘Nous allons vous essayer sur ces médicaments’

« Et puis je suis sorti [of rehab], puis j’ai recommencé à fumer de l’herbe – et je prends des médicaments. « A lire : Kipping in "ntv early start": besoin d'une "péréquation plus forte" dans les écoles

Après une « très mauvaise dépression mentale », Davidson a eu trois mois d’abstinence, mais son état ne s’est pas amélioré – c’est à ce moment-là qu’il a reçu son diagnostic.

Il a déclaré: «J’ai découvert que j’avais un trouble borderline, qui est un trouble de la personnalité limite.

« Un de mes psychiatres [diagnosed me]. Il disait toujours avant cette grande crise: « Vous êtes probablement bipolaire ou borderline, nous allons juste devoir le comprendre » … Je suis déprimé tout le temps. »

Davidson était fiancé à Ariana Grande, mais ils ont rompu en 2018. Crédit: PA

Il a ajouté qu’il avait commencé à prendre des médicaments pour son trouble borderline.

Il a dit: «Cela fonctionne, lentement mais sûrement.

« J’ai eu beaucoup de problèmes. Cette année entière a été un cauchemar. »

Davidson a perdu son père alors qu’il n’avait que sept ans, après la mort du pompier dans l’incendie du World Trade Center causé par les attentats terroristes du 11 septembre.