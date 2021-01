Bumble interdira désormais les utilisateurs qui font honte à quiconque sur l’application de rencontres

28 janv.2021 17:58:51 IST

Application de rencontre populaire Bumble a adopté une nouvelle politique qui punit strictement la honte corporelle, l’acte d’insulter quelqu’un sur la base de son apparence physique. Les utilisateurs pourront bloquer et signaler les profils pour la honte corporelle et Bumble passera également par les profils pour voir si un utilisateur s’est livré à un langage de honte corporelle. Selon un communiqué de presse par l’entreprise, les ingénieurs de Bumble surveillera le profil des utilisateurs et discutera pour voir si quelqu’un utilise un langage de honte corporelle. S’ils sont reconnus coupables, ils recevront un avertissement pour leur comportement inapproprié et l’infraction répétée peut les faire bannir de la plateforme.

La société est en train d’émettre des directives à ses modérateurs concernant leur approche de la honte corporelle et les modérateurs auront également la possibilité de partager des ressources destinées à aider l’individu signalé à apprendre à changer son comportement pour être moins nocif pour les autres en l’avenir.

Expliquant comment le système fonctionnera, le communiqué indiquait que Bumble utilise des «garanties automatisées» pour détecter les commentaires et images qui vont à l’encontre de ses conditions générales. Une fois que les rapports détectés par la machine sont accumulés, certains d’entre eux sont transmis à un modérateur humain pour examen. Il s’agit d’une initiative de l’entreprise pour interdire les commentaires non sollicités et désobligeants qui peuvent être considérés comme racistes, phobiques, coloristes, homophobes ou transphobes.

«Nous croyons qu’il faut être explicite en ce qui concerne le type de comportement qui n’est pas le bienvenu sur nos plates-formes et nous avons clairement indiqué que le body shaming n’est pas acceptable sur Bumble», a déclaré Priti Joshi, vice-président de la stratégie chez Bumble. Elle a assuré qu’une enquête approfondie sur les rapports reçus sera menée mais l’équipe «n’hésitera pas à renvoyer définitivement quelqu’un qui va systématiquement à l’encontre [their] des lignes directrices ».

Le communiqué a également indiqué que Bumble travaillait à la révision de sa politique de modération des photos pour filtrer les images nues ou obscènes non sollicitées.

