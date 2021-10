GoPro annonce une mise à jour du firmware pour HERO10 : voici un aperçu des améliorations qu’elle apporte

29 octobre 2021 13:25:20 IST

GoPro a introduit une mise à jour du firmware pour sa dernière caméra HERO10. Selon la déclaration de la société, la mise à jour apporte des améliorations à la durée de vie de la batterie et à la durée d’enregistrement. Voici un aperçu des détails.

GoPro HERO10 obtient une nouvelle mise à jour

En commençant par les performances, la mise à jour a introduit trois nouveaux modes de performances vidéo pour améliorer encore les capacités de la caméra, selon le cas d’utilisation.

Le mode Maximum Video Performance IV permet une résolution et des fréquences d’images maximales pour des images de haute qualité et des vidéos ultra ralenties. Le mode Extended Battery IV est censé permettre une utilisation optimale de la résolution et des fréquences d’images pour une durée d’enregistrement vidéo plus longue, tout en maintenant la durée de vie de la batterie.

Le mode Trépied/Vidéo stationnaire IX est destiné à l’enregistrement vidéo de longue durée avec une résolution et des fréquences d’images élevées. Ceci est destiné aux situations où la caméra est toujours immobile et sans flux d’air pour refroidir la caméra. Une chose à noter est que les fonctions de stabilisation vidéo GPS et HyperSmooth sont toutes deux désactivées lorsque ce mode est activé.

Pour le troisième mode, GoPro indique que les utilisateurs peuvent s’attendre aux résultats suivants, étant donné que la température est de 77 F/25 C dans des situations immobiles sans mouvement ni flux d’air pour refroidir la caméra :

5.3K60 IV 47% de temps d’exécution en plus que le précédent pour une moyenne de clips de 29 minutes

5.3K30 IV 11% d’autonomie en plus que la précédente pour une moyenne de clips de 44 minutes

4K120 IV 52% d’autonomie en plus que la précédente pour une moyenne de clips de 26 minutes

4K60 IV 154% d’autonomie en plus par rapport à la précédente pour une moyenne de clips de 63 minutes

4K30 IV 35 % d’autonomie en plus qu’auparavant pour des clips de 50 minutes en moyenne

Il est en outre suggéré qu’une future mise à jour permettra des vidéos encore plus longues en 5.3K30 et 4K30. Il introduira également 2,7K et 1080p pour un enregistrement de clips vidéo plus long en modes Batterie étendue ou Performance vidéo maximale.

La mise à jour du firmware de la GoPro HERO10 Black sera disponible fin octobre et les utilisateurs pourront la télécharger via le Quik application.

Pour récapituler, la GoPro HERO10 Black est livrée avec un nouveau processeur GP2, une stabilisation vidéo HyperSmooth 4.0 dans tous les modes, une résistance à l’eau, de meilleures performances en basse lumière, etc. Il est actuellement au prix de 399,98 €.

