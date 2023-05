Terrifier 3 arrive officiellement

Sidi Bottes Cross Sidi Crossfire 3 Noir-Jaune Fluo

Bottes haut de gamme SIDI Crossfire 3 SRS 2018.Voici la paire de bottes Sidi Crossfire 3 SRS, la petite sœur de la Crossfire 2 SRS qui arrive avec un design plus moderne et quelques nouveautés. Les Crossfire 3 sont dotées d’un système de ventilation amélioré et surtout d’une toute nouvelle technologie breveté par Sidi, la « Hyper Extension Block » qui permet d’éviter les blessures par hyperextension de la cheville, au coup de pied et du tendon arrière. La semelle présente un nouveau design plus arrondi qui épouse parfaitement la forme du pied, pour un confort et une sécurité optimale. Bien entendu ce modèle reprend toutes les caractéristiques du modèle antérieur ! Caractéristiques :- Composition : microfibre Technomicro étanche et résistante à l'abrasion- Doublure en Téflon mesh respirante- Nouvelle forme anatomique pour une meilleure protection de la cheville- Système d'articulation à la cheville pour plus de souplesse- Système Flex améliorant la flexion avant-arrière grâce à son pivot- Ajustement optimisé au mollet grâce au réglage personnalisé- Pointe et talon rigidifié par une coque en acier- Pièces et semelles remplaçables- Semelle plus adhérente et vissée- Soufflet intégré empêchant la poussière et l'eau de s'introduire- Fermeture Velcro et par 4 boucles micrométriques à mémoire offrant un excellent ajustement- Homologuées CE.***Et toujours la garantie du prix le plus bas ! Soumise à conditions.