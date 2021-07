Personnages secondaires plus forts que les personnages principaux dans l’anime !

Anime se concentre généralement sur le protagoniste. Cependant, il y a des moments où les personnages secondaires ont conquis nos cœurs avec leurs personnalités emblématiques. Ceux-ci ont souvent détenu un pouvoir immense et ont aidé à réduire la tension dans les scènes de combat difficiles. Leur rôle a donné une toute nouvelle dimension à l’intrigue et a aidé à justifier souvent le scénario.

Il y a eu plusieurs personnages secondaires dont le rôle dans la mort nous a fait pleurer. Voici donc quelques personnages que nous voulions plus. Cependant, cette liste n’est pas classée. Par conséquent, sans plus tarder, creusons.

Kyōjurō Rengoku

Rengoku n’apparaissait pas beaucoup dans l’anime Kimetsu no Yaiba: Demon Slayer. Mais son rôle dans Mugen train a possédé nos cœurs. Il appartenait au Demon Slayer Corps et à l’une des anciennes flammes Hashira. Il a une forte moralité. Il s’est assuré de protéger les générations futures de tueurs de démons tels que Tanjiro, Inoushke et Zenitsu tout en affrontant Akaza. qui appartient au rang supérieur 3 des 12 kizuki sous Muzan Kibutsuji.

Levi Ackerman

Levi Ackerman avait rassemblé une énorme base de fans dans la série L’Attaque des Titans. Selon les rumeurs, c’est la seule raison pour laquelle il était en vie tout au long de la série, peu importe à quel point il a été blessé. Il était le capitaine du Survey Corps et connu comme le soldat le plus fort de l’humanité. Il donne une impression froide sur ces coéquipiers et peu accessible. Il n’obéit qu’aux individus qu’il respecte. Cependant, il a de l’empathie pour ses camarades et pleure leur perte à sa manière.

L

L est un autre personnage aussi compétent. Ses capacités étaient équivalentes à celles de Light Yagami. Il est l’un des détectives de renom et est connu pour les meurtriers. Tout le monde l’appelait sous le nom de Ryuzaki. Le seul but de Ryusaki est de prouver que Light Yagami sous le nom de Kira est le meurtrier de masse. L est extrêmement intelligent et a un grand pouvoir de déduction. Il y a toujours eu une rude concurrence entre L et light. Cependant, L n’a pas pu aller jusqu’au bout et la tâche a été réussie par son héritier.

Guren Ichinose

Guren appartient au lieutenant-colonel de l’armée impériale japonaise des démons et au chef de la Moon Demon Company de l’unité d’extermination des vampires. Il a une double personnalité et est extrêmement puissant. Son côté démon a son amant de la famille Hiragi, Mahiru-no-yo. Avant, ils n’étaient pas autorisés à être ensemble et plus tard, elle est devenue un vampire et un démon tuant tous ceux qui lui sont chers. Cependant, Guren lui a pardonné quoi qu’il arrive.

Nous avons également vu Guren voir sa personnalité changer radicalement chaque fois que le démon s’emparait de lui. Il fait de son mieux pour garder ses deux âmes séparées et se contrôler. On voit qu’il a tué des vampires ainsi que des humains. Il est incapable de distinguer ses camarades des autres.

Kakashi Hatakake

Kakashi est un shinobi du clan Hatake de Konohagakure. Il est connu comme l’un des ninjas les plus puissants de Konoha. Plus tard après la quatrième guerre des shinobi, il devient le sixième Hokage de Konoha. Kakashi est connu pour son Sharingan qu’il a reçu d’Obito Uchihiha. Il est connu comme le ninja copieur.

Kakashi Hatakake est l’un des personnages d’anime les plus cool. Il reste calme même dans les batailles les plus sérieuses comme on le voit dans son combat contre Kakuzo. Il a une grande empathie pour ses coéquipiers et fait de son mieux pour ne pas les laisser mourir.

Genryūsai Shigekuni Yamamoto

Yamamoto est le capitaine de la 1ère division du gotei 13. Il est décrit comme un homme âgé dans l’anime aux cheveux chauves. Le vieil homme est aussi un maître épéiste, maître hakuda avec maître Kido. Il possède un pouvoir spirituel incommensurable avec un puissant Reiryoku. Il est très strict sur les règles et les règlements et s’attend à les respecter également. Son zanpakuto est Ryūjin Jakka. Il est plus puissant que tout autre zanpakuto présent dans la soul society.

C’est tout sur les personnages secondaires. La liste sera mise à jour de temps à autre. D’ici là, restez à l’écoute de 45Secondes.fr.