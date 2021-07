Le mannequin Bridget Malcolm dit qu’on lui a dit de consommer de la cocaïne pour perdre du poids lorsqu’elle était adolescente

Australien mOdel Bridget Malcolm a affirmé qu’on lui avait dit de « faire de la cocaïne » et « avoir beaucoup de relations sexuelles » pour perdre du poids – tout cela alors qu’elle avait moins de 18 ans.

L’ancien Victoria’s Secret Star, 29, a dit qu’elle voulait parler de ses expériences car elle pense que l’industrie de la mode « doit changer ».

Elle a admis qu’elle n’avait pas pu en parler jusqu’à présent en raison du « SSPT [Post-Traumatic Stress Disorder]’, mais a déclaré que son travail ne devrait «pas inclure les abus».

Malcolm – qui a récemment révélé qu’elle avait été rejetée de les 2017 le secret de Victoria défilé après avoir augmenté une taille de soutien-gorge à un 30B – a déclaré dans une vidéo Instagram : « À l’âge de 18 ans, j’avais vécu seul dans trois pays. Je voyagejeconduit à tous les continents à l’exception de l’Antarctique.

Crédit : Instagram/Bridget Malcolm

« J’avais été soigné par un homme beaucoup plus âgé. J’avais été agressée sexuellement à plusieurs reprises. On m’avait dit de faire de la cocaïne, de perdre du poids par mon agent. On m’a dit chaque semaine que mon agence ressentait beaucoup de pression pour perdre du poids.

« J’ai développé un TSPT. On m’avait dit d’avoir beaucoup de relations sexuelles pour perdre du poids.

« J’étais aux prises avec mon identité de genre, j’ai développé de l’anorexie et de l’orthorexie, ainsi que de l’anxiété et de la dépression. je ne pouvais pas socialiser esprità boire.

« Je me fiais beaucoup au Xanax et à l’Ambien pour passer la nuit – et c’était avant mes 18 ans.

« Cela ne s’est pas amélioré à partir de là.«

Crédit : PA

Elle a poursuivi : « Huit ans plus tard, mes 26e date d’anniversaire, j’ai fait une dépression nerveuse et je n’ai pas pu sortir de chez moi pendant un an sans crises de panique et anxiété sévère.

« J’ai aussi eu un combat avec des idées suicidaires, ce qui était terrifiant, et c’était il y a quatre ans. »

Malcolm a déclaré qu’elle était maintenant «sobre depuis plus de deux ans» et «quatre ans de rétablissement d’un trouble de l’alimentation», ajoutant qu’elle se sentait heureuse, équilibrée et fort.

« Je me sens mieux que jamais », a-t-elle déclaré.

Crédit : Instagram/Bridget Malcolm

Malcolm a expliqué qu’elle n’avait pas été en mesure de résoudre ces problèmes auparavant, mais qu’elle pensait maintenant qu’elle était dans un meilleur endroit pour le faire.

Elle a conclu : « La réalité est que je ne pouvais pas parler de mes expériences avant d’atteindre cet endroit parce que j’aurais des flashbacks intenses du SSPT. J’aurais des crises de panique et je n’irais pas bien.

« Mais Je vais bien maintenant et c’est pourquoi je parle. Je suis dans une solide récupération et je suis assez fort pour tout contrecoup, et je ne l’étais pas avant cela.