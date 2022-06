L’incroyable histoire de comment Stephen Graham a obtenu son rôle dans Snatch

Stephen Graham est l’un des acteurs les plus talentueux que le Royaume-Uni ait jamais vu, c’est ce qui fait l’histoire derrière son rôle dans Arracher d’autant plus incroyable.

Interrogé par l’animateur Alan Carr sur la façon dont il a obtenu sa grande pause, l’acteur a déclaré: «Je suis allé avec un pote à une audition. C’était Guy Ritchie qui le dirigeait, alors je suis allé faire le tour et ça.

« Il est entré, puis il est ressorti et j’ai pris une tasse de thé. Guy est sorti et a dit: ‘Êtes-vous le prochain?’ J’ai dit: ‘Non, je viens juste avec mon pote.’

Le réalisateur lui a demandé s’il était acteur et après avoir confirmé qu’il l’était, Ritchie l’a convaincu de venir auditionner.

Graham a expliqué que sa dyslexie signifiait qu’il ne pouvait pas lire le scénario, mais Ritchie était plus qu’heureux de lui faire improviser une scène à la place – et cela ne surprendra pas les stans de Stephen Graham là-bas (nous y compris) qu’il absolument brisé.

« Alors nous improvisons et il était comme, ‘Wow, super, d’accord, eh bien tu commences lundi.’ Je suis allé, ‘Qu’est-ce que je vais dire à mon pote?’ Et il a dit: « Ce n’est pas mon putain de problème. »

Nul doute qu’il n’y avait pas de rancune entre lui et son compagnon, d’autant plus que le rôle a mis en évidence les côtelettes d’acteur de Graham et a conduit à de nouvelles opportunités sur toute la ligne.