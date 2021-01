Patty Jenkins fait l’éloge du travail de Taika Waititi sur « Thor Ragnarok »

Dans les années récentes, Patty Jenkins s’est fait un nom comme l’un des cinéastes d’action les plus prometteurs de l’industrie cinématographique. Hollywood, avec son travail en « Wonder Woman 1984«Recevoir un grand succès après son lancement quasi simultané dans les salles de streaming et commerciales.

On en viendrait à penser qu’un nom si fortement associé à Warner Bros et les bandes de DC Comics Je n’aurais pas de paroles aimables à offrir à propos du concours, mais la vérité est que Jenkins aurait récemment fait l’éloge d’une des bandes de Studios Marvel, en particulier, le travail de son directeur.

À un moment donné de sa carrière (bien avant ‘Wonder Woman‘) était en développement), Jenkins aurait été choisi pour diriger « Thor: Le Monde des Ténèbres » pour Studios Marvel, un projet dont il s’est éloigné en raison de fortes différences créatives. Il est bien connu que le film réalisé par Alan Taylor a été la livraison avec la pire réception à ce jour dans le MCU, provoquant la même chose Chris Hemsworth s’ennuyer avec le personnage.

Pour le troisième versement, Studios Marvel aurait retenu les services du cinéaste néo-zélandais Taika waititi, qui mènera le dieu du tonnerre dans une aventure pleine d’action et de comédie débridée avec « Thor: Ragnarok« , duquel Jenkins elle a avoué être une grande admiratrice.

«C’était un très bon film. Je suis vraiment reconnaissant que Thor ait trouvé Taika parce qu’il est le cadre le plus cool de tous les temps pour le personnage. C’est incroyable », a commenté le cinéaste lors d’une récente apparition sur le podcast WTF avec Marc Maron.

«Thor: Ragnarok» est l’un des meilleurs films Marvel de tous les temps. Elle est si bonne. Ce film est un pur bonheur et tellement bien exécuté. Peu importe si vous n’aimez pas les films de super-héros. Taika est un grand cinéaste et il n’a fait qu’un seul grand film.

Sur les raisons pour lesquelles votre collaboration avec merveille Je ne peux pas décoller, commente Jenkins: «Ils voulaient faire une histoire que je pensais ne pas réussir, et je savais que ça ne pouvait pas être moi. Je ne pouvais pas être le seul à laisser cela arriver. C’était comme s’ils embauchaient n’importe quel type pour le faire, il n’y aurait pas de gros problème. Mais je savais dans mon cœur que je ne pourrais pas faire un bon film avec l’histoire qu’ils voulaient que je raconte. »

Waititi reprendra les aventures du dieu du tonnerre avec Thor: Amour et tonnerre« , Qui présentera le retour de Natalie Portman à la franchise dans un film qui mettra en vedette des personnages supplémentaires du MCU, avec l’inclusion de Balle chrétienne, qui assumera le rôle du méchant jouant « Gorr, le dieu boucher».