Voici le design du nouveau Motorola Moto G Stylus 2021

Le nouveau terminal Motorola avec le Stylus a un design attrayant, raccourcissant le potentiel du mobile.

La course pour révéler plus précisément les prochains smartphones des entreprises les plus avancées ne s’arrête pas. Il y a quelques semaines, Phone Arena nous a fourni un design complet qui prétendait appartenir au Moto G Stylus 2021 et maintenant c’est l’informateur populaire OnLeaks, via Voice, qui propose une alternative à l’apparition de ce terminal.

La vérité est que les deux sont très similaires, mais il est tout aussi vrai que au moins l’un d’eux est faux, sinon les deux. Comme on le voit sur les photos, les téléphones montrés par les deux sources ils sont pratiquement les mêmes, mais ils diffèrent sur un aspect clé: le bloc arrière de caméras.

Alors que dans les premières informations, le flash LED se trouve à gauche des caméras, OnLeaks joint une image dans laquelle ce Il se trouve sous le module à quatre lentilles.

Visuellement une étape de plus

Dans le calcul, les photos montrent un téléphone de conception solide avec un bloc est des chambres symétriques et carrées. Les bords de l’écran ont également été réduits, à l’exception de la partie inférieure, laissant un panneau plus propre que dans les autres smartphones Motorola. L’exception est marquée par « Trou » pour la caméra frontale.

Passant à la section des caractéristiques, le la caméra principale serait de 48 MP, secondé par un grand angle 8MP, une caméra macro 5MP et un capteur de profondeur 2MP. Pour sa part, objectif selfie aurait 16 MP.

Pour la joie de beaucoup, le Moto G Stylus 2021 intégrera le Prise casque 3,5 et le connecteur de charge USB-C, montrant qu’il est parfaitement possible d’offrir les deux possibilités à l’utilisateur. En plus de cela, et comme son nom l’indique, ce terminal de la firme américaine inclura le stylet, un crayon avec lequel manipuler votre grand écran de 6,8 pouces.

En ce qui concerne le placement du capteur d’empreintes digitales, il y a plus de doutes. OnLeaks pointe vers deux versions de ses sources. Au bord d’un lac, certains prétendent que sera intégré dans la partie arrière centrale, tandis que d’autres diffèrent et déclarent qu’il y aura un bouton latéral destiné à cet usage. Dans le reste des sections, l’informateur est d’accord avec les spécifications précédemment présentées par ses collègues.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂