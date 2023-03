Où voir les Oscars 2023 à la télévision et via le streaming en ligne en Colombie

in

Prix ​​Oscar

Ce dimanche aura lieu la 95e remise des récompenses les plus importantes de l’industrie cinématographique.

©GettyIls auront lieu, comme toujours, à Los Angeles.

Il reste un peu plus de 24 heures avant de vivre l’un des moments les plus importants du monde du cinéma : la livraison de Les Oscars. Ce dimanche, la 95e cérémonie aura lieu à Hollywoodavec une présence latine grâce à « Argentine, 1985 » et Tout partout en même temps comme le favori pour tout détruire.

Pour pouvoir les Oscars 2023 en Colombie, il suffira d’avoir un abonnement au câble et d’avoir accès à TNT (Oh Série TNT au cas où vous voudriez le voir dans sa langue d’origine). Mais, en plus, toutes les personnes qui ont un compte actif de HBO Maxqui deviendra la première plate-forme pour streaming en le transmettant.

la cérémonie de les 95e Oscars Elle débutera, ponctuellement, à 19 heures, heure colombienne. À partir de ce moment, Jimmy Kimmel apparaîtra à l’écran pour animer l’événement et donner lieu à la remise de chacune des 24 statuettes de la nuit. Il convient de noter qu’il n’y aura plus de listes restreintes résolues en pauses publicitaires.

Il convient également de rappeler que la transmission de T.N.T. et certaines chaînes comme ET! Cela commencera un peu avant la cérémonie. Vers 18 heures, vous pouvez vivre le tapis rouge dans ces signaux. Par ailleurs, il est à noter que sur les réseaux sociaux vous pourrez profiter en avant-première des journalistes qui couvrent l’événement ainsi que des stars qui sont les figures centrales de la nuit.

+Le coup de cœur de la nuit, Tout partout en même temps

Dans les cagnottes qui se tiennent avant chaque livraison de les prix Oscar apparaît clairement comme un favori : Tout partout en même temps. Non seulement il a balayé les cérémonies les plus importantes, mais il a également marqué une étape très importante : il a battu le record de récompenses reçues qu’il avait « Le Seigneur des Anneaux : Le Retour du Roi ». Parmi les nominations partagées par les deux titres, celle de Pierre Jackson a remporté 101 tandis que celui de les daniels il lui restait 158.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?