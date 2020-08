Particularité du coucher de soleil: le coucher de soleil est-il différent de l’aube?

Les couchers de soleil sont souvent perçus comme spectaculaires – mais pourquoi ne pas se lever? Il y a en fait une différence visible entre les deux phénomènes naturels, disent les experts. Ceci est en partie influencé par les gens eux-mêmes.

Regarder un coucher de soleil est considéré comme le point culminant des vacances au bord de la mer – à condition d’avoir une vue dégagée vers l’ouest. Les experts ont déjà beaucoup réfléchi aux raisons pour lesquelles les gens aiment regarder ce phénomène naturel en premier lieu. Mais qu’en est-il du lever du soleil? Il a l’impression qu’il est moins courant que son homologue du soir qu’il attire une telle attention. Est-ce parce que beaucoup de gens le dorment trop longtemps? Ou y a-t-il peut-être une différence visible entre les deux événements?

D’un point de vue purement astronomique, il n’y a aucune raison pour que le coucher et le lever du soleil apparaissent différemment. Les deux fonctionnent pratiquement en image miroir sur les côtés opposés de l’horizon – chacun dans une direction différente. Néanmoins, il existe des facteurs qui font que le coucher du soleil paraît différent de son homologue, l’aube.

Il y a des particules en suspension dans l’air, appelées aérosols. Ils diffusent la lumière bleue du soleil et le ciel change de couleur – ils sont particulièrement nombreux dans les couches inférieures de l’atmosphère, à travers lesquelles la lumière du soleil doit briller juste au-dessus de l’horizon. Et bon nombre de ces aérosols sont fabriqués par les humains eux-mêmes. «La pollution atmosphérique générée pendant la journée par le trafic et l’industrie peut faire la différence», explique le météorologue de ntv Björn Alexander. En raison des gaz d’échappement, il y a beaucoup plus de particules en suspension dans l’air le soir que le matin.

Les particules flottantes s’occupent du spectacle

Et plus il y a de particules en suspension, moins le ciel apparaît bleu. En plus des gaz d’échappement, le vent, souvent plus fort pendant la journée près du sol, peut également projeter des particules et ainsi intensifier l’effet. Cela pourrait finalement conduire à “un coucher de soleil plus coloré”, a déclaré Alexander. Un phénomène similaire a été observé lors des éruptions volcaniques en Islande – en raison des particules flottant dans l’air, le jeu de couleurs dans l’atmosphère est également beaucoup plus intense.

Dans la matinée, cependant, de nombreux aérosols se sont à nouveau calmés. Parce que la nuit, le vent se calme généralement près du sol. L’air est alors plus clair le matin que le soir – la lumière est moins dispersée et le lever du soleil apparaît généralement moins spectaculaire.

La perception différente du lever et du coucher du soleil pourrait également avoir une raison physiologique. «Au coucher du soleil, nos yeux sont habitués à la lumière du jour et peut-être un peu fatigués des épreuves de la journée», écrivent les physiciens atmosphériques David Lynch et William Livingston dans leur classique naturel «Colors and Light in Nature» ). Quand il fait plus sombre au coucher du soleil, les yeux ne s’y habitueront pas si vite. “En conséquence, certaines nuances de couleur peuvent être perdues ou sont perçues d’une manière typique pour le coucher du soleil.” En revanche, en regardant le coucher du soleil, les yeux ont l’habitude de voir dans l’obscurité, c’est-à-dire lorsqu’il y a peu de lumière. «Chaque petit changement dans la couleur du ciel fait alors une différence», écrivent les auteurs. Vous percevez donc plus de couleurs le matin que le soir.

Au fait: La pollution atmosphérique due à l’industrie et à la circulation crée un coucher de soleil spectaculaire, mais elle assombrit un autre effet lumineux fascinant appelé «flash vert». Une lueur verte n’est visible que lorsque la vue est dégagée, par exemple en haute montagne ou en pleine mer, juste avant que le disque solaire ne disparaisse derrière l’horizon. La raison en est la forte réfraction de la lumière près de l’horizon, qui divise la lumière du soleil en ses couleurs spectrales. Cette fois, le même effet se produit également au lever du soleil.