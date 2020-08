Future Games Show: Lemnis Gate est présenté à travers un nouveau gameplay

Le Future Games Show a été le théâtre de nombreuses présentations et annonces, et entre-temps, il y a également de la place pour des idées nouvelles et innovantes telles que Porte de Lemnis, le pari de Ratloop Games Canada et Frontier Foundry est un tireur Tacticien au tour par tour qui base son gameplay sur des séquences de 25 secondes, au cours de laquelle nous pouvons bouger, tirer, utiliser l’environnement ou lisser le terrain pour notre prochain mouvement.

La vérité est que l’idée présentée par le jeu est quelque chose de nouveau et que l’on n’a pas l’habitude de voir dans les jeux de ce style. Alors, Lemnis Gate proposera le mode multijoueur 1 vs. 1 ou 2 vs. 2, où chaque joueur aura plusieurs tours de 25 secondes pour affronter son adversaire. Une fois le tour de tous les joueurs écoulé, il passera au tour suivant, jusqu’à un maximum de 5 tours où le vainqueur de la partie sera décidé. A priori il peut sembler que les jeux auront peu de goût, mais Il faut tenir compte du fait que chaque joueur ne gérera pas un seul soldat, mais jusqu’à un maximum de 10.

Lemnis Gate parie sur l’action la plus tactique

L’étude a déjà souligné l’importance de ce nouveau concept, qu’ils ont eux-mêmes défini comme “Auto coop”, sur laquelle ils ont indiqué:

La coopérative automatique brille le plus dans le mode multijoueur local, redéfinissant la collaboration et la compétition lorsque vous vous battez ou collaborez avec vos amis.

Lemnis Gate s’était déjà produit dans diverses foires de jeux indépendantes, remportant de toute façon diverses distinctions, Il faudra attendre début 2021 pour que son lancement ait lieu. En attendant, on vous laisse avec sa caravane gameplay présenté au récent Future Games Show.