Jim Henson, l’homme derrière les Muppets, obtient un documentaire

Jim Henson, l’homme derrière The Muppets, prépare un documentaire. Ron Howard et Brian Grazer font équipe avec Disney Original Documentary pour porter l’histoire de Henson à l’écran. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

Imagine Documentaries, une division de Howard et Brian’s Imagine Entertainment, produit le documentaire. Selon un communiqué, le documentaire est créé « avec la pleine participation et coopération de la famille Henson, et présentera un regard fascinant et intime sur l’illustre carrière de Jim créant des personnages précieux et révolutionnant la télévision et le cinéma. Avec des archives personnelles inédites, le film offrira au public une vue à la première personne passionnante sur la vie de l’un des créateurs les plus inspirants et iconoclastes du monde à travers des films personnels exclusifs, des photographies, des croquis et les journaux personnels de Henson.

Ron Howard lui-même réalisera et produira le film. Les producteurs seront Imagine Documentaries Sara Bernstein et Justin Wilkes. Ils seront accompagnés de Margaret Bodde (George Harrison : Vivre dans le monde matériel). Howard avait ceci à dire dans l’annonce :

« Jim Henson transcende les générations à travers ses personnages emblématiques, et c’est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles j’ai toujours été un fan. J’ai hâte de partager un côté de lui et de sa carrière que les gens n’ont jamais vu auparavant. L’imagination sans limites et la créativité incessante de Henson sont comme peu d’autres et ont influencé une grande partie de notre monde tel que nous le connaissons. Je suis honoré de pouvoir partager un regard plus profond sur sa vie et son histoire.

Les producteurs exécutifs du projet seront Michael Rosenberg et Jarjon Javadi d’Imagine Entertainment. Mark Monroe est actuellement écrit en tant que scénariste-producteur avec Paul Crowder le rejoignant en tant qu’éditeur-producteur. La famille de Henson a exprimé son enthousiasme pour le projet à venir.

« Les archives de la Jim Henson Company sont un trésor reflétant le travail, la vie personnelle et les inspirations de notre père, et ont été soigneusement entretenues au cours des 30 dernières années sous la direction de l’archiviste Karen Falk. Ce sera passionnant de voir l’histoire qui émerge de ces matériaux entre les mains d’un très grand cinéaste comme Ron Howard, qui a l’esprit et la personnalité parfaits pour raconter l’histoire de Jim Henson.

Jim Henson avec Sam et ses amis

Il est difficile de parler de Jim Henson sans mentionner les contributions qu’il a apportées au monde de la télévision et de la marionnette en tant que forme d’art. Sa carrière à la télévision a débuté modestement avec Sam et ses amis pour la région de Washington DC, puis déplacé vers le haut et vers le haut. La carrière de Henson a toujours consisté à aller de l’avant et à repousser les limites, à créer diverses émissions spéciales télévisées, à collaborer sur Rue de Sesamecréation Le spectacle des marionnettespuis des longs métrages tels que Le cristal sombre et Labyrinthe. Henson est décédé en 1990 à l’âge de 53 ans des suites d’une pneumonie bactérienne.

Bien que l’histoire de Jim ait été racontée dans divers documentaires télévisés et émissions spéciales, comme The Muppets : une célébration des 30 ans, il était attendu depuis longtemps d’avoir enfin un long métrage documentaire célébrant sa longue et colorée carrière. Bien qu’aucune date de sortie ou nouvelle de distribution n’ait été annoncée, toutes les personnes impliquées dans le projet semblent prêtes à se lancer dans cette histoire passionnante. Javadi, vice-président de Disney Original Documentary, a exprimé un tel enthousiasme :

« Jim Henson a eu un impact sur notre culture pendant des générations, et son héritage créatif continue de vivre. En tant que conteurs emblématiques à part entière, Ron Howard, Brian Grazer, Sara Bernstein et Justin Wilkes sont les meilleurs auteurs pour partager l’histoire de Jim Henson avec le monde. Nous sommes ravis de nous associer à l’équipe d’Imagine Documentaries et à la famille Henson sur ce film sans aucun doute inspirant.





