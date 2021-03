Docuseries sur ‘Killer Clown’ John Wayne Gacy suggère qu’il a assassiné plus de victimes

Il a été enfermé il y a plus de quatre décennies pour avoir tué 33 jeunes hommes et garçons dans une terrible série de crimes tout au long des années 1970.

Mais une nouvelle série sur le tueur en série John Wayne Gacy suggère que le nombre de victimes pourrait en fait être plus élevé qu’on ne le pensait.

John Wayne Gacy: Diable déguisé est une série en six épisodes dont la première est prévue le 25 mars et comprendra des interviews accablantes de personnes proches de l’affaire déchirante, y compris un détective de la police à la retraite de l’Illinois.

Le synopsis de la série documentaire se lit comme suit: « La docu-série raconte l’histoire effrayante de l’un des tueurs en série les plus notoires au monde racontée à travers les paroles de Gacy lui-même, ceux qui ont été à jamais changés par ses actes indescriptibles et ceux qui croient que toute la vérité sur l’affaire reste cachée à ce jour. «

Dans la série, l’ancien détective affirme que Gacy a déjà fait allusion au meurtre de plus de personnes, avec un enregistrement audio du tueur en série disant qu’il s’est débarrassé d’au moins un corps supplémentaire.

Faisant référence aux victimes de Gacy, Tovar a dit qu’il a demandé: « Y en a-t-il plus? »

« [Gacy] dit, «45 sonne comme un bon nombre». J’ai dit: « Eh bien, où sont-ils? » Il a dit: «Non, c’est votre travail. Vous devez le découvrir. Nous avions 33 [victims], donc cela voudrait dire, évidemment, il y en a 12 plus quelque part », a déclaré Tovar.

«S’il y a plus de victimes là-bas et qu’elles pourraient être connectées à lui, cela donnerait une solution à toutes les familles qui cherchent encore des réponses», a-t-elle déclaré.

L’un des tueurs en série les plus prolifiques de l’histoire des États-Unis, John Wayne Gacy a été surnommé « The Killer Clown » car il se produisait régulièrement dans des hôpitaux pour enfants et des événements caritatifs en tant que clown.