Outlander perd une de ses actrices

Depuis son arrivée sur Netflix, Outlander n’arrête pas d’augmenter les fans. De plus, ce drame fantastique, basé sur les livres de Diana Gabaldón, est devenu, de loin, l’une des meilleures séries d’époque de la plateforme et, à son tour, l’une des préférées des utilisateurs.

Avec Catriona Balfe et Sam Heughan jouant les meneurs Jamie et Claire Fraser, Outlander c’est un succès mondial. Cependant, il faut rappeler qu’il ne s’agit pas d’une fiction provenant de Netflix, mais appartient à Starz Play, la chaîne américaine qui a rassemblé les écrits de Gabaldón et les a mis sur le petit écran sans oublier aucun détail.







À tel point que, alors que le géant du streaming saisit le succès du cinquième opus, qui décrit le volume 5 de l’écrivain original, La croix ardenteDepuis fin février, le casting complet est déjà en train de produire la sixième saison. On ne sait toujours pas quand la date de sortie de la nouvelle édition, qui se composera de 12 chapitres, sera, mais, de toute façon, les acteurs ont commencé à développer quelques photographies pendant le tournage.

Bien sûr, ce qui a attiré beaucoup d’attention, c’est que, l’actrice la moins apparue est Lauren Lyle, qui joue Marsali Fraser, la femme de Fergus et l’apprentie de Claire. Bien qu’il reprenne le rôle qu’il se fait passer pour le troisième opus, il le fera dans une moindre mesure au cours de la nouvelle saison de Outlander.

Lauren Lyle dans son rôle de Marsali. Photo: (IMDB)



C’est que, récemment, on sait que Lyle a obtenu le rôle principal dans la nouvelle série dramatique Karen Pirie. Cette fiction sera basée sur la saga littéraire L’écho lointain et c’est une histoire criminelle dans laquelle Pirie représente un jeune enquêteur toujours à la recherche de la vérité.

Et, pour s’établir comme l’un des meilleurs détectives, Pirie rouvrira une affaire de meurtre survenue en 1996 dans laquelle il cherche à découvrir qui a tué l’adolescente, Rosie Duff. Cependant, pour le protagoniste, il y aura aussi des épreuves à surmonter puisqu’il y a quelqu’un qui, vingt-cinq ans plus tard, est prêt à continuer à cacher la vérité.