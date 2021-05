« Demon Slayer »: 10 choses que vous devez savoir sur Muzan Kibutsuji de ‘Kimetsu no Yaiba’

Bien que le protagoniste de « Tueur de démons« ( » Kimetsu no Yaiba « dans sa langue originale et » Gardiens de la nuit « en Espagne) est Tanjiro Kamado, le méchant Muzan Kibutsuji a également un rôle très important dans l’histoire écrite et illustrée par Koyoharu Gotōge.

Muzan Kibutsuji est connu comme le démon original et en plus d’être celui qui a transformé Nezuko, la sœur de Tanjiro, en démon, il est un être très puissant bien que toutes ses capacités ne soient pas montrées dans l’anime. C’est pourquoi CBR a partagé une liste de choses que vous devriez savoir sur ce personnage.

10. MODIFIER SON APPARENCE

Muzan a la capacité de changer son apparence à volonté, en fait, dans la deuxième saison de « Tueur de démons«Se transformera en femme. De plus, dans le manga de Koyoharu, Gotōge devient un garçon de 11 ans pour se cacher des chasseurs de démons.

Muzan peut changer de forme à volonté (Photo: Ufotable)

9. VOS CHEVEUX DEVIENNENT BLANCS

Le produit du poison de Shinobu, le corps de Muzan se déforme en une horrible bête, et ses cheveux poussent beaucoup plus longtemps et deviennent blancs.

8. APPARENCES INHUMAINES

Non seulement ce méchant peut changer son apparence, mais il a également la capacité de prendre des apparences inhumaines. Dans le manga, il se transforme en un imposant monstre démoniaque pour ralentir l’effet du soleil sur son corps.

Dit être la taille de trois bâtiments de taille moyenne (Photo: Ufotable)

7. EST NARCISSISTIQUE

Muzan est si égoïste et narcissique qu’il est obsédé par le fait de devenir l’être le plus puissant du monde, ce qui n’est pas étrange étant donné qu’il n’a presque pas de vrais rivaux et que sa seule faiblesse est la lumière du soleil.

Finalement, il développe un complexe de Dieu et devient incapable de voir aucun de ses défauts. (Photo: Ufotable)

6. TUE TOUTE PERSONNE QUI SE MUSE DE LUI

En raison de son narcissisme, Muzan est incapable de tolérer les commentaires négatifs. Lorsqu’il rencontre une paire d’ivrognes qui se moquent de lui, il les assassine impitoyablement, ainsi qu’une femme qui était à côté d’eux.

Muzan Kibutsuji a transformé Nezuko, la sœur de Tanjiro, en démon (Photo: Ufotable)

5. SA VIE HUMAINE

La personnalité de ce personnage de « Kimetsu no yaiba«Cela est dû, entre autres, au fait qu’avant il était un humain extrêmement faible et maladif, à tel point qu’il était sur le point de mourir.

En tant qu’humain, Muzan était très faible (Photo: Ufotable)

4. PEUT ÊTRE RÉGÉNÉRÉ

Muzan peut non seulement contrôler sa taille et son apparence, mais il a également la capacité de guérir rapidement s’il est en danger. En plus de développer vos membres, vous pouvez diviser votre corps en centaines de petites parties qui se réunissent et forment un nouveau corps.

Muzan Kibutsuji a créé tous les démons (Photo: Ufotable)

3. ABSORBER LES SOUVENIRS

En tant que démon original, il a la capacité de voir tous les souvenirs de tout corps qu’il absorbe. Ceci est montré dans le manga quand il absorbe le corps de Tamayo.

Muzan peut voir les souvenirs de ses victimes (Photo: Ufotable)

2. VOUS ÊTES AFFECTÉ PAR CERTAINES POISONS

Le corps de Muzan Kibutsuji n’est pas habitué à certains poisons comme celui de Tamayo, donc ceux-ci peuvent l’affecter.

1. LA LUMIÈRE DU SOLEIL EST VOTRE FAIBLESSE

(ATTENTION, ALERTE SPOILER). Dans l’avant-dernière bataille du manga « Kimetsu no yaibaMuzan meurt à cause du soleil, mais regrette d’abord ses choix.