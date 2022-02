Uncharted premières, la nouvelle aventure de Tom Holland qui divertit, mais s’éloigne du phénomène vidéoludique

PAS DE SPOILERS

Inexploré, en plus d’être l’un des projets les plus importants de Tom Holland, est l’un des films les plus attendus de 2022 et il est déjà en salles ! Découvrez pourquoi vous devriez le voir.

©IMDBTom Holland et Mark Wahlberg dans Uncharted.

Bien qu’il soit l’un des acteurs les plus connus au monde, Tom Holland était évidemment marqué par son interprétation de Spider-Man. Plus d’une fois, ses fans ont exprimé à quel point il est difficile de séparer ses nouveaux personnages de Peter Parker, mais avec Inexploré il y est parvenu. Eh bien, dans ce nouveau film qui vient de sortir en salles, l’acteur donne vie à Nathan Drake et rompt avec l’essence du super-héros Marvel.

Inexploré, basé sur les jeux vidéo PlayStation suit l’histoire de ce jeune homme, Nathan Drake, qui tente de trouver un trésor et se lance dans l’une des aventures les plus importantes de sa vie. Et, sans aucun doute, Tom Holland Il a réussi à se mettre à la place de ce personnage, se distanciant complètement de ce qu’était son passage dans le MCU. Aussi, dans ce film, la performance des Britanniques est digne d’admiration.

C’est la première fois que Holland réalise des scènes d’action aussi importantes et, notons-le, il le fait parfaitement. Remarquez, la seule chose qui n’a pas aidé, c’est le manque de bons effets spéciaux. Plus d’une fois, le montage est perceptible et ce n’est pas un excellent complément à la bande. Cependant, Tom a su surmonter toutes les difficultés avec une grande hauteur et a fait de ses apparitions quelque chose d’inégalé.

D’autre part, sa co-star Mark Wahlberg a une fois de plus démontré pourquoi il est l’un des acteurs les plus importants des films d’action. Bien que le film soit loin d’être aberrant et divertissant, cela ne signifie pas qu’il s’agit d’une grande création. Mais, Wahlberg a su se démarquer dans son rôle et dans ses scènes pleines d’aventures. L’acteur, incarnant Sully, devient l’un des confidents du personnage de Holland, mais aussi l’un de ces escrocs à qui on ne peut pas faire confiance.

Cependant, le plus gros défaut Inexploré c’est dans le choix de ses méchants. Autant Antonio Banderas est l’un des meilleurs et des plus importants acteurs de l’industrie, autant son temps dans ce film est inutile. Sa prestation est irréprochable, mais elle n’en finit pas d’avoir un peu de saveur dans une intrigue aussi intéressante que celle de ce long métrage. De plus, l’équipe d’antagonistes qui l’accompagne ne lui convient pas non plus.

Cependant, au-delà des performances et du travail des trois stars les plus reconnues, force est de constater que Sophia Ali est celle qui attire tous les regards. Malgré que Tom Holland est la protagoniste et a su parfaitement incarner son rôle, l’apparition de Chloe Frazer fera beaucoup parler d’elle. Ce personnage est celui d’une femme sans égale qui cherche à appartenir, mais en même temps elle ne peut faire confiance à personne et ni les sentiments d’amour qui peuvent surgir ne la changeront.

En résumé, Inexploré C’est un film qui a tout pour être un succès au cinéma, mais il ne suffira pas à faire fureur au box-office. C’est une bonne production avec en plus qu’elle n’abuse pas de l’usage des armes et Tom Holland, une fois de plus, a montré qu’il est prêt à relever de nouveaux défis pour sa carrière. Bien que, cette fois, la bande n’est rien de plus qu’une création divertissante. Bien sûr, les fans du jeu vidéo homonyme devront se déconnecter de ce qui se voit sur PlayStation car, vraiment, ce long métrage est encore une adaptation prise avec des licences créatives.

