House of the Dragon est la série du moment et les fans sont revenus vibrer avec cet univers qui compte de nouveaux acteurs. Comment est l’état sentimental de chacun ?

© HBOMaxQui sont les couples de la Maison du Dragon dans la vraie vie.

A partir du 21 août, les fans qui avaient été perplexes après la fin de jeu des trônes ils ont retrouvé le sourire grâce à Maison du Dragon. Alors que l’on s’attendait à moins d’anticipation pour la huitième saison décevante de l’émission originale, cette préquelle de HBO Max centrée sur la famille Targaryen semble avoir une fois de plus suscité l’enthousiasme du public pour une nouvelle histoire. Ce spin-off basé sur le roman Feu et sang par George RR Martin a ajouté de nouveaux acteurs à son casting, dont certains peuvent être inconnus du fandom. Avec qui sont-ils en couple ?

+ Qui sont les couples de la Maison du Dragon dans la vraie vie

-Eve Meilleur

L’actrice britannique de 51 ans donne vie à Rhaenys Targaryen, la reine de Westeros qui ne l’était pas. Sa dernière relation connue était avec Tom Bateman en 2012, alors qu’elle avait 17 ans de plus que lui lorsqu’ils se sont rencontrés dans une pièce intitulée La duchesse de Malfi. Actuellement, on pense qu’elle est célibataire.

-Steve Toussaint

L’acteur incarne Lord Corlys Velaryon, le seigneur de la maison Velaryon, une lignée presque aussi ancienne que les Targaryen. Apparemment, c’est une personne réservée dans sa vie privée et on ne sait pas s’il est célibataire ou en couple, ou issu de relations antérieures.

– Fabien Frankel

L’interprète de Ser Criston Cole, un descendant de Dorne, est le garde royal du Donjon Rouge et est proche de Rhaenyra. Comme Toussaints, il garde sa vie amoureuse secrète en ne divulguant aucune information et semble être célibataire.

-Rhys Ifans

L’acteur joue Otto Hightower, la main du roi Viserys I Targaryen. Son partenaire le plus connu était Sienna Miller, avec qui il était dans une très courte période de temps. De 2011 à 2014, il a fréquenté l’actrice Anna Friel, puis son état civil est inconnu.

– Paddy Considine

C’est lui qui joue Viserys I Targaryen, le roi de Westeros qui a été choisi par les seigneurs de la nation sur Rhaenys. L’acteur est marié à Shelley Considine depuis 20 ans et ils ont trois enfants.

-Emily Carey

Le jeune de 19 ans qui joue la version adolescente d’Alicent Hightower est en couple avec Kelli Marie, une artiste qui joue dans un groupe appelé Real Like You. Ils s’affichent souvent ensemble sur les réseaux sociaux et s’envoient constamment des messages.

-Milly Alcock

L’Australienne de 22 ans qui joue la jeune Rhaenyra Targaryen est également l’une des membres de la distribution qui garde sa vie privée à l’abri des regards du public. On pense qu’elle est actuellement célibataire et se concentre sur sa carrière.

-Matt Smith

L’acteur qui joue le prince Daemon Targaryen a eu une romance de 5 ans avec l’actrice Lily James, avant de sortir avec le mannequin Daisy Lowe pendant quatre ans. Récemment, on a appris qu’il était avec Caroline Brady, une banquière d’affaires.

-Olivia Cooke

L’actrice britannique de 28 ans est chargée d’interpréter la version adulte d’Alicent Hightower. En 2015, elle était liée de manière romantique à l’acteur Christopher Abbott et lorsqu’ils étaient censés être séparés, quatre ans plus tard, ils ont été revus. En 2020, on disait qu’elle était avec Ben Hardy, mais leur romance s’est éteinte. Elle est actuellement célibataire.

-Emma D’Arcy

L’actrice non binaire qui joue l’adulte Rhaenyra Targaryen n’est pas non plus une personne qui révèle habituellement des informations sur sa vie privée. Son statut actuel est inconnu, qu’elle soit célibataire ou en couple.

