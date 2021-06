Smallville revient-il en série animée ? La réponse!

Petiteville était une série qui a conquis le jeune public avec l’histoire d’un Clark Kent (Tom Welling) adolescent qui a découvert ses capacités et a dû se battre avec différents méchants, pour la plupart, produit de la contamination de ce qu’ils ont appelé des météorites, qui n’étaient rien de plus que des traces de kryptonite. Le jeune homme est guidé par ses parents, Jonathan et Marthe, qui lui enseignent les meilleures valeurs, mais son origine extraterrestre et son héritage kryptonien lui compliquent la vie.

Le salon a surpris par certains de ses locaux : le amitié entre Clark et le jeune Lex Luthor, magistralement interprété par Michel Rosenbaum. La façon dont le héros s’habitue à chacun de ses pouvoirs ou la mythologie derrière son origine extraterrestre dans les grottes que Lex étudie inlassablement. Son amour pour Lana Lang et Lois Lane.

Smallville continuera dans une série animée







À présent, Tom Welling, le protagoniste de la série, a confirmé qu’il était prévu d’aller de l’avant avec l’histoire qui s’est terminée au moment exact où Clark a fait ses débuts avec le costume de Superman. Il convient de préciser qu’après la dixième saison, il y avait une bande dessinée dans laquelle l’histoire du jeune héros s’est poursuivie. Ce contenu était considéré comme « canon » pour le crossover Arrowverse. Crise sur des terres infinies, où cette version de Clark n’est plus l’Homme d’Acier.

La série animée est déjà en développement et l’idée est qu’autant d’acteurs originaux de l’émission en direct y participent. Tom Welling déclaré: « Nous travaillons sur une série animée pour donner vie à ces personnages et utiliser autant d’acteurs originaux que possible. Ne le dites à personne, c’est un secret. »

Les fans du spectacle historique, qui a été célébré par les fans de Superman, en tant que version très appréciée du héros avec des histoires renouvelées de semaine en semaine et qui ont donné naissance à différents personnages du monde des romans graphiques, ils seront sûrement très heureux de cette nouvelle.