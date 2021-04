Oubliez le nettoyage: ce sont les meilleurs aspirateurs robots

Oubliez le nettoyage, ces robots feront tout le travail à votre place.

UNE Robot aspirateur il peut être le meilleur compagnon pour le nettoyage à domicile. Ces appareils arrivent avec systèmes de navigation autonomes cela leur permet de parcourir les différentes pièces de votre maison en mettant fin à toute la saleté qu’ils trouvent. Si vous voulez oublier de nettoyer la maison, procurez-vous l’un des les meilleurs aspirateurs robots que nous recommandons ci-dessous.

Ces robots ont des brosses spécialement conçues pour nettoyer les coins, avec une cartographie intelligente de toute la maison et une formation revenir à la base de chargement quand ils ont besoin d’énergie. Ces caractéristiques, et bien d’autres encore, en font les modèles les plus avancés du marché.

Top des meilleurs aspirateurs robots à acheter

Xiaomi, Roborock ou Cecotec font partie des fabricants les plus populaires d’aspirateurs robots. Ses produits partagent des fonctionnalités avancées, telles que systèmes de nettoyage puissants, grands réservoirs pour stocker la saleté et différents modes de balayage et de brossage.

iRobot Roomba 692

Xiaomi Mijia 1C

Roborock S5 Max

Conga 4690

Roborock S6 Pure

Allez! RVC 3000

iRobot Roomba 966

proscénique 850T

Créer Ikohs Netbot S15

iRobot Roomba 692

L’iRobot Roomba 692 est livré avec un système de nettoyage en 3 étapes. Votre pinceau a été conçu pour atteindre tous les coins et pas de problèmes dans les coins, mais il intègre également une puissante capacité d’aspiration et des brosses multi-surfaces. Il n’y aura rien qui puisse lui résister, vous pourrez enlever toute la saleté des sols et des tapis. De plus, le bouton «nettoyer» qu’il intègre dans la partie supérieure le mettra en marche pour le moment, sans programmation préalable.

Xiaomi Mijia 1C

Xiaomi a été l’un des premiers fabricants à résister à iRobot avec son Roomba. Ce modèle est l’un des derniers avec un puissance d’aspiration considérable et au dessus de la moyenne dans le prix dont on parle, filtre HEPA, bonne capacité pour les restes de saletés collectées et une batterie qui nous donne un nettoyage jusqu’à 120 m² sans chargement de nouveau.

Roborock S5 Max

L’aspirateur robot de Roborock aspirez et frottez tout sur son passage. Il dispose d’un réservoir d’eau qu’il gérera de manière autonome pour toujours atteindre tous les coins. Sa batterie promet une autonomie de près de 3 heures, suffisante pour nettoyer la plupart des habitations. Si le Roborock S5 Max détecte qu’il est à court de batterie, retournera de manière autonome à sa base.

Conga 4690

L’aspirateur robot de Cecotec promet une cartographie laser professionnelle 4 en 1. Il aspire non seulement, il balaie, essuie et frotte également. Vous pouvez choisir entre 3 modes de récurage contrôlés électroniquement et 10 modes de nettoyage intelligents. De plus, il a une force d’aspiration impressionnante qui atteint 2700 Pa. Grâce à son système de navigation intelligent iTech Laser 360, il cartographie toute votre maison et planifie le meilleur itinéraire de nettoyage.

Roborock S6 Pure

Caractéristiques de ce Roborock S6 Pure l’un des systèmes d’aspiration les plus puissants. Vous pouvez facilement le configurer depuis votre smartphone et le laisser s’occuper de tout, il nettoiera sans que vous ayez à faire le moindre effort. C’est très calme, cela ne vous dérangera pas si vous travaillez pendant que vous êtes chez vous. Merci à votre Système de navigation LiDAR il est extrêmement précis et complet.

Allez! RVC 3000

Une option intéressante sur le marché pour ceux qui ne veulent pas dépenser beaucoup d’argent est le modèle RVC 3000 de Venga! agit comme un balai, un aspirateur et aussi comme une vadrouille. Avec le bouton inclus, vous pouvez l’activer en quelques secondes et commencer le nettoyage rapidement, avec un Puissance d’aspiration de 1400 Pa. De plus, il propose 6 modes de nettoyage différents et un chargement automatique.

iRobot Roomba 966

Un autre modèle avancé de Roomba est le Roomba 966, avec deux brosses anti-enchevêtrement qui éliminent toute la saleté de la maison, y compris celle stockée sur les tapis. Grâce à la technologie Dirt Detect, les capteurs du robot peuvent détecter les zones les plus sales pour les nettoyer en profondeur. Au fait, c’est compatible avec Google Assistant et Alexa, vous pouvez donc l’activer en utilisant uniquement votre voix.

proscénique 850T

L’un des meilleurs aspirateurs robots que vous puissiez acheter est le Proscenic 850T, avec un puissance d’aspiration jusqu’à 3000 Pa pour enlever toute trace de saleté qu’il trouve. Il a un système de nettoyage intelligent pour cartographier toutes les zones de la maison, éviter de tomber dans les escaliers et détecter les obstacles. Agit comme balayeuse, vadrouille et vadrouille, a 3 niveaux de nettoyage réglables et il est compatible avec Alexa et Google Assistant.

Créer Ikohs Netbot S15

La marque Ikohs est le robot aspirateur Create Netbot S15, avec navigation intelligente pour éviter les chutes et les collisions avec des obstacles. Dans un seul appareil, vous pouvez trouver 4 outils différents: brosse, vadrouille, aspirateur et vadrouille. Il dispose de deux réservoirs, un pour la poudre et un pour les liquides, et une autonomie d’environ 120 minutes. De plus, avec son application, vous pouvez le programmer même si vous n’êtes pas chez vous.

