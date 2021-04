TMNT: La vengeance de Shredder dévoile la bande-annonce de Rippin ‘

Bon chagrin, ça a l’air de mieux en mieux, n’est-ce pas? Teenage Mutant Ninja Turtles: La vengeance de Shredder est le beat-’em-up rétro de l’éditeur de Streets of Rage 4 DotEmu et du développeur indépendant Tribute Games – et il capture parfaitement ce style de Konami, n’est-ce pas? Cette bande-annonce de jeu présente tous les différents mouvements et capacités auxquels sa distribution de personnages a accès.

«Teenage Mutant Ninja Turtles: Les batailles animées de Shredder’s Revenge sont soutenues par la musique originale de Tee Lopes, un compositeur et arrangeur précédemment présenté dans Sonic Mania, League of Legends et Monster Boy and the Cursed Kingdom entre autres», taquine le communiqué de presse. « Un échantillon des mélodies incroyablement énergiques de Lopes peut être entendu dans la bande-annonce de gameplay d’aujourd’hui. »

L’éditeur promet une expérience fidèlement rétro avec des «touches modernes», et c’est certainement clair à voir dans le clip intégré ci-dessus. Allez-vous plonger dans l’underground new-yorkais et mâcher ce titre comme si c’était une part copieuse de chaud américain? Le titre n’a techniquement pas encore été confirmé pour une plate-forme PlayStation, mais cela ne semble être qu’une question de temps.