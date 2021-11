Angelina Jolie et Tom Holland sont les acteurs les plus problématiques de Marvel et c’est la preuve

Même si les années passentmerveille c’est toujours l’un des plus grands studios d’Hollywood. Ses films, ses histoires et sa mise en scène font de la compagnie un succès devenu difficilement comparable. Pour cette raison, toutes ses premières font fureur au box-office et maintenant, avec sa phase quatre, elle ne cesse de réussir, notamment avec sa nouvelle stratégie : longs métrages et séries.

Cependant, un autre des points forts du succès de merveille c’est son secret. Une fois, lors d’une interview, Anthony Mackie a déclaré : « dans le MCU il n’y a qu’une règle : ne pas parler du MCU« Et c’est vraiment le cas. Bien que oui, il y ait des annonces de nouveaux projets et d’autres avancées de l’étude, la vérité est que plus de détails ne sont jamais filtrés.

Mais, en 2017 merveille embauché l’un des comédiens qui sait le moins se plier à cette règle : Tom Holland. Le Britannique est devenu membre du MCU pour incarner le nouveau Spider-Man et, dès le premier instant, il n’a cessé de donner des spoilers. Le nombre de fois où l’acteur a davantage parlé dans des interviews ou, même, sur son compte Instagram sont infinis.

A tel point que Kevin Feige a eu recours à une stratégie : lui en dire le moins possible et lui faire donner des interviews avec des collègues plus secrets comme Benedict Cumberbatch. Et maintenant, apparemment, ils vont devoir recourir à la même méthode avec l’actrice Angelina Jolie, qui a rejoint le casting le plus connu grâce à Éternels, film où elle incarne la guerrière Thena.

C’est parce que, récemment, une vidéo sur Twitter est devenue virale où Jolie n’arrête pas de donner des spoils ! C’est l’utilisateur @ludmila_gomez qui a publié l’audiovisuel, qui compte déjà 495,1 mille vues et continue de croître. « Angelina Jolie et Tom Holland vont bien s’entendre», a-t-il écrit et, la vérité est qu’il n’y a aucun doute sur ces paroles.

