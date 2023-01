Oppo va-t-il se lancer dans la fabrication de ses propres chipsets ? La société pourrait abandonner Snapdragon et MediaTek dans quelques années

in

03 janvier 2023 16:47:48 IST

Plusieurs fabricants de smartphones ont dû proposer des solutions nouvelles et innovantes pour faire face à la chaleur et parfois à l’épuisement de la batterie qui accompagnent certains des chipsets les plus populaires. Dans d’autres cas, ils ont dû développer du matériel spécial pour permettre à leurs concepteurs d’ajouter des fonctionnalités qu’ils aimeraient que leurs smartphones aient.

Oppo, par exemple, a développé le FAI MariSilicon X et la nouvelle puce Bluetooth MariSilicon Y pour diverses fonctionnalités uniques qu’ils voulaient que leurs smartphones aient. Cela a apparemment donné aux gens du siège d’Oppo l’idée de développer leurs propres puces et SoC. Le géant de la technologie prévoit d’introduire son propre chipset pour smartphone en 2024.

Oppo aurait embauché des milliers de personnes pour travailler sur le projet, mais malheureusement, les détails supplémentaires sont rares pour le moment. Il s’agira presque certainement d’une puce basée sur ARM, ce qui signifie qu’elle utilisera des processeurs Cortex et des GPU Mali avec des conceptions MariSilicon s’intégrant à des éléments tels que le FAI et certaines parties de la connectivité sans fil.

Il sera intéressant de voir qui Oppo choisira comme partenaire de fabrication dans cette entreprise. Google, lorsqu’ils ont décidé d’utiliser leurs propres SoC, ont décidé d’aller avec Samsung car la conception d’un chipset complet à partir de zéro est un processus compliqué, même en utilisant des pièces prêtes à l’emploi. Mais si l’équipe d’Oppo est vraiment aussi grande, une conception de base n’est pas hors de question.

L’année dernière, MediaTek a annoncé l’architecture de ressources ouvertes Dimensity 5G et a ouvert ses chipsets aux personnalisations des fabricants de smartphones, bien que nous n’ayons rien vu d’aussi étendu que la puce Tensor.

Il y a un peu plus d’un an, nous avons vu une rumeur selon laquelle Oppo serait intéressé par la construction d’un chipset personnalisé basé sur le nœud 3 nm de TSMC. À l’époque, le rapport affirmait que les premiers téléphones avec le nouveau silicium arriveraient en 2023, mais les fonderies 3 nm de TSMC ont connu des retards, ce qui a peut-être jeté une clé dans ces plans. Pour ce que ça vaut, la puce MariSilicon X est fabriquée dans les fonderies 6 nm de TSMC, de sorte que les deux sociétés ont déjà une relation de travail.

Même Samsung Electronics voudrait construire une puce personnalisée, distincte des puces Exynos fournies par sa société sœur Samsung System LSI. Cela ne fonctionne pas toujours, cependant, Xiaomi a tenté sa chance en 2017 avec le Surge S1, mais cela s’est rapidement effondré.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?