Nicolas Winding Refn de Copenhagen Cowboy admet que le cinéma doit être mis au défi pour devenir meilleur

cinéaste danois Nicolas Winding Refn revient à la télévision dans sa prochaine série Cowboy de Copenhague pour Netflix au 5 janvier. Le prochain thriller noir est son premier projet en quatre ans et marque sa deuxième série télévisée via une plateforme de streaming. Bien qu’il soit surtout connu pour son catalogue de films particulièrement polarisants et magnétiques qui comprend les Pousseur trilogie et Lecteur, il s’est félicité de la présence durable du streaming alors que l’industrie du divertissement a continué à se transformer pour répondre à la demande de contenu. Lors d’une récente interview de Crew Call Podcast, Refn a exprimé ses sentiments sur le système actuel d’Hollywood et pourquoi il doit être mis au défi de devenir meilleur pour les futurs projets cinématographiques au milieu de sa réinvention actuelle.

FILM VIDÉO DU JOUR

À travers son travail, Refn a toujours maintenu son autonomie et son indépendance en tant que cinéaste, malgré une industrie hollywoodienne en mutation et leur cible pour les projets grand public. « Hollywood est très séduisant et enivrant, mais c’est aussi un système qui s’effondre désespérément. Et je pense qu’ils se le font plus qu’autre chose », a déclaré Refn. « Qui sait? J’adorerais faire quelque chose de grandiose et de grand, mais je voudrais garder ma liberté, mon impulsion et mon contrôle créatif.

Même si Cowboy de Copenhague marque sa deuxième série télévisée pour un streamer majeur, il reste catégorique sur le maintien de l’intégrité et de l’héritage du marché cinématographique afin de garantir que des projets plus profonds puissent continuer à se concrétiser.

« Le marché théâtral est dans sa propre redéfinition de l’existence. Pour que le cinéma survive, nous devons revenir en arrière et refaire des films. Il doit également y avoir un écosystème qui reflète les opportunités. Le streaming a également forcé le marché des salles à se réinventer. Je ne pense pas que le théâtre s’en aille un jour. Je pense que le théâtre existera toujours, mais il doit être remis en question pour devenir meilleur, plus suffisant et plus significatif.





Copenhagen Cowboy est le parallèle féministe de la trilogie Pusher

Netflix

Nicolas Winding Refn’s Cowboy de Copenhague est une série néon-noir de six épisodes née pendant l’incertitude de la pandémie avec l’aide de ses deux filles et de sa femme Liv Corfixen, qui est co-productrice exécutive. Le western acide se concentre sur une jeune femme douée nommée Mui, un protagoniste de loup solitaire qui ressemble de manière caractéristique au pilote de Ryan Gosling dans Lecteur et Tonny de Mads Mikkelson dans Pousseur la franchise. Fidèle à sa nature de thriller policier, l’histoire tourne autour de la dissidence de Mui dans le monde criminel de Copenhague alors qu’elle poursuit sa vengeance. Avec le Pousseur trilogie centrée sur la masculinité, Refn a ressenti la transition vers Cowboy de Copenhague était une « évolution naturelle vers la féminité ».

En parlant de la création de la série, qui se concentre sur le super-héros renégat Mui, Refn a mentionné :