One Piece – Qui est Yamato et qu’est-ce qui rend le personnage si spécial ?

Lors du dernier vote de popularité pour une pièce les fans pouvaient choisir leur favori parmi plus de 1000 personnages. Il était à noter que le caractère relativement nouveau Yamato était dans le top 10 dans de nombreuses régions. La popularité du personnage est donc incontestable. Mais qu’est-ce qui rend Yamato si populaire ? Nous avons préparé une petite analyse de personnage pour vous.

Yamato en devoir en tant que fils de Kaido

Yamato est l’enfant du méchant et Empereur pirate Kaido et ne devrait d’abord guère éveiller de sympathie pour lui-même. Mais il est clair dès le départ que Yamato ne s’en tient pas à son propre père, mais à Luffy et à ses alliés.

Pourquoi Yamato aide-t-il Luffy ? Yamato a dû regarder Kaido tuer l’infâme Odes Kouzuki abattu après avoir sauvé son équipage d’une mort certaine. En conséquence, Yamato avait décidé de suivre les traces d’Oden et de le représenter avec dignité. En conséquence, Yamato n’est pas de bonne humeur à propos de son propre père.

Yamato dans « One Piece ».d © Eiichiro Oda/Shueisha/Toei Animation via YouTube : Crunchyroll Collection

Yamato est-il un homme ou une femme ? Bien que Yamato ait des traits féminins évidents, elle est décrite dans One Piece comme le fils de Kaido. C’est parce qu’elle a choisi de devenir Oden, qui était connue pour être du sexe masculin. Ainsi, bien que Yamato soit biologiquement une femme, il se considère comme un homme. C’est pourquoi Yamato est qualifié d’homme par l’équipage de pirates de Kaido.

De plus, le cœur de Yamato est au bon endroit. Yamato en a un fort instinct protecteur et n’a pas hésité à momosuke des troupes de Kaido et lui apporter un soutien moral pour sauver la capitale des fleurs.

Yamato en tant que membre non officiel des Pirates du Chapeau de Paille

Dans la grande finale, Yamato affronte même Kaido dans une bataille féroce. Après avoir été vaincu par Luffy, Yamato est même sur le point de rejoindre les Chapeaux de Paille. Un honneur qui n’est pas accordé à de nombreux personnages. Mais Yamato a refusé, au grand dam de tous les fans, afin de voyager d’abord dans leur propre pays.

Il existe donc de nombreuses raisons qui font de Yamato une personne unique. Qu’est ce que tu pense deYamato? Écrivez-le nous dans les commentaires !