The Bear : Christopher Storer a anticipé la deuxième saison

La production avec Jeremy Allen White était l’une des meilleures séries de 2022. Elle est disponible sur Star+.

Sur presque toutes les listes des meilleurs séries qui a quitté 2022, L’ours apparaît en haut. Protagonisée par Jérémy Allen Whitenous montre à Carmen Berzatto, un jeune prodige de la cuisine qui, après le suicide de son frère, se retrouve à la tête du restaurant qu’il avait ouvert à Chicago. Là, il devra composer avec les traditions un peu désuètes et confortables des employés, pour aller de l’avant avec ce lieu qui promet beaucoup.

Même si tout indiquait que L’ours ce serait une mini-série, il a été confirmé que effet (le signal qui a initialement créé le spectacle) a déjà donné le feu vert pour une nouvelle saison de cette production. Dans ce contexte, les scénaristes ont commencé à peaufiner les scripts d’une livraison qui n’a toujours pas de date de sortie fixée mais qui pourrait voir le jour au milieu de cette année, si les plans de tournage démarrent rapidement.

On sait peu de choses sur ce que nous verrons dans la prochaine saison de L’oursaprès un season finale qui nous a montré carmin trouver l’argent que son frère lui a laissé caché dans les boîtes de tomates, prêt à rénover le restaurant. ne sera plus Le boeuf l’espace que nous verrons dans le paysage de Chicago, mais maintenant une nouvelle entreprise va s’ouvrir qui portera le nom de la série, qui sera commandée par Sydney et Carmy.

Lors d’un entretien avec La variété, Christophe Storer Il a évoqué l’avenir de la série qu’il a créée et qui a fait fureur l’année dernière. « Personne n’est fixe et tout le monde est un travail en cours. Chaque seconde compte. C’est vraiment un prolongement naturel. Ce dont nous parlons beaucoup, c’est que gagner c’est perdre, donc même s’ils ont cette nouvelle opportunité, cela crée toujours les mêmes problèmes. La saison 2 parle vraiment de la chance de recommencer et de ce que cela signifie. Comment est le restaurant de rêve de carmen et sydney? Mais aussi, parallèlement, à quoi ressemble un restaurant de rêve en 2023 ? Je pense que c’est ce avec quoi ils luttent. »compté.

+Le détail qui montrera la nouvelle saison de The Bear

Quelque chose que beaucoup de ceux qui ont vu L’ours ils se demandaient comment il faisait Michel Berzatto cacher autant d’argent dans les boîtes de tomates stockées dans Le boeuf. Lors d’un entretien avec regarde qui j’ai trouvéle scénariste Sofia Levitsky-Weitz Il a assuré que la prochaine saison servira à faire connaître comment cela s’est passé. Petit à petit, entre promesses des responsables, le retour de la surprise de 2022 se dessine.

