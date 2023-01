Où regarder la diffusion en direct des Golden Globe Awards 2023

BALLONS D’OR

La Hollywood Foreign Press Association récompensera les meilleures séries et films de la 80e édition. Découvrez sur quelle chaîne et à quelle heure vous pourrez suivre la cérémonie de remise des prix qui sera à nouveau télévisée.

©GettyLa Hollywood Foreign Press Association présentera les Golden Globe Awards 2023.

L’arrivée de 2023 implique le début d’une nouvelle saison des récompenses. Et comme d’habitude, qui commencera la période où les meilleures productions de l’année sont reconnues, sera le Golden Globes 2023. De cette manière, lors de la 80e éditionnon, le Association de la presse étrangère d’Hollywood rendra hommage aux séries et aux films qui se sont démarqués pour le reste des sorties. Où et quand peut-on voir la diffusion en direct ?

La télédiffusion de l’événement Ce ne sera pas un détail, puisque dans son dernier opus, il est devenu la cause d’un scandale. Une série de controverses a impliqué l’organisation responsable des Golden Globe Awards : le manque de diversité ethnique parmi les membres de la HFPA et les commentaires malheureux de l’ancien président Philip Berk sur des mouvements tels que Black Lives Matter, ont conduit à l’annulation de la diffusion et à sa limitation à un gala privé. .

C’est derrière nous et la nouvelle édition des Golden Globes est sur le point d’arriver. Ce n’est pas juste un autre prix, car c’est l’un des indicateurs les plus précis lorsqu’il s’agit de spéculer sur qui seront les grands gagnants des Oscars. En ce sens, des productions comme Avatar : La voie de l’eau, Elvis Oui Top Gun : Maverickainsi que des artistes comme Olivia Colman, Daniel Craig, Cate Blanchett, Brendan Fraser, Viola Davis et Hugh Jackman.

+ Golden Globe Awards 2023 : où regarder la diffusion EN DIRECT

Bien que dans la dernière édition, la Hollywood Foreign Press Association soit entrée en polémique avec bnc, le réseau de télévision sera à nouveau celui qui retransmettra les Golden Globe Awards. C’est-à-dire qu’aux États-Unis, on peut en profiter grâce à ce signal. Cependant, si votre intention est de suivre la cérémonie de remise des prix depuis l’Amérique latine, vous pourrez la voir à travers le T.N.T.tandis qu’en Espagne, il sera disponible en Movistar Plus.

+ Golden Globe Awards 2023 : quand regarder la diffusion EN DIRECT

L’événement aura lieu au Beverly Hilton, un hôtel en Californie, la prochaine 10 janvier 2023. Ainsi, les Golden Globes 2023 débuteront à 17h00 aux États-Unis. Cela signifie qu’au Salvador, au Costa Rica et au Nicaragua, ils seront à 18; au Mexique, au Guatemala et au Panama à 19; en Équateur, en Colombie, au Pérou, en République dominicaine et à Porto Rico à vingt; au Venezuela et en Bolivie à vingt et un; en Argentine, au Chili, en Uruguay, au Paraguay et au Brésil à 22; et en Espagne à 2h du matin le 11 janvier.

