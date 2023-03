Luke Combs et sa femme Nicole attendent un deuxième bébé : « Rejoindre le club des 2 de moins de 2 ans ! »

La famille Combs s’agrandit un peu.

La superstar country Luke Comb et sa femme, Nicole, ont révélé qu’ils attendaient leur deuxième enfant. Le couple a annoncé sa « douce surprise » dans une vidéo Instagram publiée le 20 mars.

« Rejoindre le club des 2 moins de 2 ans ! Le petit garçon n°2 arrive en septembre !! » la légende se lit, avec le chanteur de « Beautiful Crazy » ajoutant dans un commentaire séparé, « J’aurais l’audio activé pour ce post si j’étais vous tous… »

La vidéo est tournée vers le prochain single de Luke Combs, « Take You with Me », qui sortira le 24 mars.

Le clip montrait le couple dans un décor boisé extérieur avec Luke Combs dans une veste chemise à carreaux bleu et marron, un pantalon beige et un chapeau couleur moutarde. Nicole Combs est vue dans un sweat-shirt beige avec un jean.

Le couple tient à tour de rôle leur fils de 9 mois, Tex Lawrence, qui porte une combinaison blanche sur laquelle on peut lire « grand frère ».

Des amis célèbres comme le chanteur country Chris Lane ont félicité le couple pour cette nouvelle passionnante.

« Félicitations à tous !! Bouclez votre ceinture… c’est sauvage », a-t-il écrit.

L’épouse de Tyler Hubbard, Hayley, ainsi que l’épouse de Kane Brown, Katelyn, ont également envoyé des messages de félicitations au couple, tout comme Chrissy Metz, Shawn Johnson et bien d’autres.

Luke et Nicole Combs se fréquentent depuis 2016 et se sont mariés en août 2020. Ils ont accueilli Tex en juin 2022.

« Ça va être difficile de faire mieux que la fête des pères », a-t-il écrit sur le faire-part de naissance de leur fils.

« Bienvenue dans le monde, Tex Lawrence Combs », a-t-elle ajouté. « Tu es le meilleur garçon ange le plus cool et je suis tellement heureuse d’avoir été choisie pour être ta mère. Ce sont les jours. »

Dans un message d’anniversaire du 2 mars, Nicole Combs a adoré son mari et son père à leur enfant.

« Joyeux anniversaire à mon amour et au papa le plus incroyable de tex », a-t-elle écrit, ajoutant un emoji au cœur blanc. « Je suis assis juste à côté de vous, donc je vais juste garder tout ce truc pâteux pour la vraie vie, haha, nous vous aimons !! »

En plus d’accueillir un nouveau membre dans leur famille, Luke Combs devrait sortir un nouvel album le 24 mars. Le LP éponyme, écrit-il, « parle de l’étape de la vie dans laquelle je me trouve en ce moment. Je suis sûr que beaucoup d’entre nous sont, ont vécu ou traverseront.

« Il s’agit de devenir majeur, d’aimer où la vie est maintenant mais en même temps de manquer ce qu’elle était, de continuer à tomber amoureux de celui que vous aimez et de l’aimer quoi qu’il arrive, de vivre dans l’instant mais de vous demander combien de temps vous sont partis, famille, amis, reconnaissants et laissant un héritage », a-t-il ajouté dans une publication Instagram du 26 janvier. « Moi et tant d’autres ont investi leur cœur et leur âme dans ce disque et j’espère que vous l’aimerez autant que nous. »