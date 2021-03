La Chine défie les États-Unis et sauve l’Iran

Pékin a dépassé les sanctions de Washington contre Téhéran et a décidé de venir en aide aux ayatollahs. Samedi 27, les ministres iraniens des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, et les ministres chinois, Wang Yi, ont signé un accord de partenariat stratégique global de 25 ans. Cette portée comprend l’assistance militaire en cas de conflit armé; de nombreuses entreprises dans le secteur de l’énergie (le pétrole iranien va aux Chinois, qui remettent la technologie nucléaire) et des investissements importants dans les infrastructures.

Les deux pays élargissent ainsi leurs liens politiques et culturels, de sécurité et de défense et une coopération diversifiée dans d’autres secteurs. Le traité augmentera également le commerce bilatéral, qui devrait s’élever à environ 600 milliards de dollars par an. En outre, la Chine investira 400 milliards de dollars dans les infrastructures pétrolières, gazières, pétrochimiques, renouvelables et nucléaires de l’Iran.

L’accord met également l’Iran sur le projet connu sous le nom de Ceinture et route de Pékin. Il s’agit d’un programme ambitieux d’une valeur de plus d’un billion de dollars dans le but de relier la Chine à l’Europe et à l’Afrique par le biais d’une série de projets ferroviaires et maritimes, facilitant ainsi l’accès de la Chine à des dizaines de pays.

Le président iranien Hassan Rohani a salué la signature de l’accord, exprimant sa gratitude à Pékin pour son soutien à Téhéran sur la scène internationale face aux sanctions unilatérales des États-Unis, y compris en ce qui concerne le projet nucléaire iranien. Rohani a signalé que la présence militaire américaine en Occident L’Asie est la cause de l’instabilité régionale.

Le ministre des Affaires étrangères Javad Zarif a qualifié l’accord de « feuille de route stratégique historique de 25 ans » et a déclaré que lui et Wang avaient eu un « excellent échange sur l’expansion de la coopération mondiale, régionale et bilatérale dans le cadre de notre partenariat stratégique global ».

Wang, quant à lui, a fait écho aux sentiments des autorités iraniennes, affirmant que « les relations entre les deux pays ont maintenant atteint le niveau de partenariat stratégique » et que « la Chine cherche à améliorer globalement ses relations avec l’Iran ». La chancelière a ajouté que les liens de Pékin avec Téhéran « ne seront pas affectés par la situation actuelle, mais seront permanents et stratégiques », notant que « contrairement à certains pays », l’Iran « ne change pas de position à cause d’un coup de téléphone ».

Le journaliste américain et analyste de politique étrangère Ben Norton a qualifié l’accord d ‘ »énorme », le qualifiant de « clou dans le cercueil, mettant fin à l’hégémonie impérialiste américaine sur l’Asie occidentale ». Bloomberg, pour sa part, a décrit la signature du traité comme un « défi » pour le gouvernement Biden, car il travaille à « rassembler des alliés » contre Pékin.

«L’intégration plus étroite de l’Iran avec la Chine peut aider à renforcer son économie contre l’impact de [sanções dos EUA], tout en envoyant un signal clair au gouvernement Biden des intentions de Téhéran », a suggéré le journal économique américain.

Le mois dernier, après que le gouvernement Biden ait clairement indiqué qu’il ne lèverait pas les sanctions et ne reviendrait à l’accord nucléaire que si l’Iran réduisait drastiquement ses activités d’enrichissement d’uranium, le dirigeant iranien suprême Ali Khamenei a annoncé que «l’ère post-américaine» avait commencé. La première étape peut être comprise comme cet accord, quelque chose sans précédent entre deux nations connues pour être désaffectées par les États-Unis.