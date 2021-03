Vous pouvez donc utiliser votre mobile Huawei pour mesurer des objets et des distances

Tirez le meilleur parti de votre Huawei avec cette fonction IA pour mesurer les objets et les distances.

Les téléphones portables possèdent de nombreuses fonctionnalités que beaucoup de gens ignorent. Les smartphones Huawei, par exemple, offrent un large éventail de possibilités dont on ne profite que très peu. Pour cette même raison, nous expliquerons aujourd’hui comment utiliser votre mobile Huawei pour mesurer des objets et des distances.

Sans aucun doute, Huawei est l’une des marques qui a le plus travaillé dans les fonctions d’intelligence artificielle. Un exemple clair est Mesure AR, l’outil Huawei qui vous permet mesurez la hauteur, la longueur et le volume avec votre mobile. Nous parlons d’une fonction qui a fait ses débuts dans le Huawei P30 Pro de 2019, mais qui fonctionne dans d’autres terminaux de la marque avec un capteur ToF.

Mesurez facilement des objets et des distances avec votre Huawei

AR Measure est une application qui fait partie des outils préinstallés de Huawei (uniquement sur les smartphones compatibles). Lorsque vous allez l’ouvrir, assurez-vous que vous vous trouvez dans un environnement bien éclairé, exempt d’obstacles et d’objets réfléchissants. Dès que vous commencez à l’utiliser, vous verrez une barre en bas avec les options de longueur, de surface, de volume et de hauteur.

Au début, vous devrez ** aligner votre téléphone avec l’objet que vous souhaitez mesurer et déplacer lentement le mobile selon ce que le guide virtuel vous demande ** jusqu’à ce qu’un indicateur apparaisse au milieu de l’écran. Une fois la mesure terminée, le résultat apparaîtra.

Vous avez réalisé? Activer cette fonction qu’apportent les téléphones Huawei est un jeu d’enfant. Si vous voulez en tirer le meilleur parti, lisez la suite et découvrez comment utiliser les options de mesure dans AR Measure.

Comment mesurer la longueur

Lorsque vous ouvrez l’outil AI, sélectionnez Longueur et déplacez lentement le téléphone tout en cadrant l’objet dans le viseur. Essayez de marquer le point d’entrée et déplacez lentement votre Huawei le long du bord de l’objet. Appuyez sur lorsque vous atteignez la fin et la longueur sera affichée à l’écran.

Comment mesurer la hauteur

Si vous touchez l’option Hauteur, vous devrez cadrer les pieds du sujet dans le viseur. Touchez ensuite pour marquer le point de départ et soulevez le mobile pour inclure tout le corps de la personne dans la visionneuse. Lorsque la technologie de l’IA peut identifier le visage du sujet, le terminal vous montrera sa hauteur à l’écran. Comme si cela ne suffisait pas, vous pouvez également mesurer la hauteur de deux ou trois personnes en même temps en vous mettant côte à côte et en suivant toutes ces étapes.

Comment mesurer la superficie

Actuellement, AR Measure vous permet uniquement de mesurer des zones de rectangles. Si vous souhaitez le faire, appuyez sur Zone et cadrez l’objet dans le viseur tout en déplaçant lentement le mobile. Une fois que votre Huawei a identifié l’objet, un cadre apparaîtra qui le chevauche. À la fin, vous verrez le résultat et vous devrez faire glisser le point final pour ajuster le résultat de la mesure.

Comment mesurer le volume

Mesure de volume avec AR Measure, comme la mesure de surface, sIl est limité pour le moment car il ne fonctionne qu’avec des cubes. Si vous souhaitez l’utiliser, appuyez sur l’option Volume dans l’outil et assurez-vous que l’objet n’est pas placé contre un mur. Maintenez ensuite une distance de 1 à 1,5 cm entre le téléphone et la cible. Pour finir, cadrez l’objet en déplaçant lentement le mobile et lorsque le terminal identifie l’objet, un cadre apparaîtra qui se superpose dessus, puis vous verrez le résultat et vous devrez faire glisser le point pour ajuster la mesure.

