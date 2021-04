One Piece: Le méchant de Wa no Kuni est étonnamment toujours en vie

Dans le chef-d’œuvre d’Eiichiro Oda Une pièce la mort évitable d’un personnage est rarement la fin proverbiale. Assez souvent, il arrive que le personnage en question ait survécu, a été sauvé ou par des inconnus jusqu’à présent Forces du diable qui peut déjouer la mort.

Il n’est donc pas surprenant que l’un des plus jeunes Chapitre manga a maintenant confirmé qu’un grand antagoniste des chapeaux de paille est toujours en vie.

One Piece: Ce méchant ne peut tout simplement pas être tué

Pour être précis, le manga pour One Piece a même ressuscité deux antagonistes, car comme indiqué dans Chapitre 1008 s’est avéré voulu Kanjuro, le traître parmi les Akazaya, ne ment pas non plus dans la boue. Le personnage que l’on pourrait croire vaincu depuis longtemps est revenu de la manière la plus inconfortable que les fans de One Piece pourraient imaginer.

Au lieu de simplement s’enfuir, le samouraï en a une copie avec son pouvoir diabolique Odes les a créés et les a mis sur ses anciens camarades, qui ont heureusement vu à travers le mauvais jeu. Même si ce n’est pas entièrement sans sacrifice. Mais aussi surprenant que le retour de Kanjuro ait pu l’être pour beaucoup revenir a été bien éclipsé par un autre rapatrié, même si certains lecteurs du manga s’attendaient déjà à quelque chose comme ça.

© Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation

Nous parlons du Shogun actuel de Wa no Kuni, Kurozumi Orochi. Le souverain à la tête étonnamment grande a été nommé il y a quelques chapitres par son allié, le Empereur Kaido, trahi et décapité. Cependant, puisque Orochi a le Hebi Hebi no Mi qui lui permet de se transformer en serpent à huit têtes, de nombreux fans ont déjà vu un lien avec la légendaire Hydra et ont supposé qu’il ne serait pas si facile de tuer un homme comme Orochi.

Et ils auraient dû avoir raison à ce sujet, car le Shogun est encore bien vivant et ne parle pas bien de l’empereur, qui a séparé sa tête de son cou. Seulement ça Orochi maintenant légèrement à modérément fou, la façon dont il se faufile à travers la serrure flottante et met tout simplement le feu. Il marmonne en lui-même qu’il brûlera tout simplement et que tout le monde devra mourir dans la forteresse volante d’où il n’y a pas d’échappatoire.