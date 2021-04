Spider-Man 4 aurait réuni Sam Raimi et Tobey Maguire chez Sony

Préparez vos serveurs de sel pour cette dernière rumeur, alors qu’un nouveau rapport d’initié affirme que Sony Pictures aurait exprimé son intérêt à ramener le réalisateur Sam Raimi et la star Tobey Maguire pour Homme-araignée 4, poursuivant la franchise qu’ils ont commencée en 2002. Maintenant, alors que cette dernière rumeur Spidey nécessitera un poing plein de sel pour l’aider à descendre, il convient de se rappeler que non seulement il y a de fortes spéculations selon lesquelles Maguire reviendra au rôle de les MCU Spider-Man: pas de retour à la maison, mais que Marvel et DC prévoient d’aller dans des endroits fous alors qu’ils se lancent dans l’exploration du multivers.

Le rapport poursuit en déclarant que, pour l’instant du moins, il s’agit simplement d’une idée envisagée par Sony et que ni Sam Raimi ni Tobey Maguire ont encore discuté de la possibilité d’un quatrième film dans leur Homme araignée séries. L’espoir est cependant que Raimi reviendrait à diriger, avec Maguire s’habillant à nouveau, et que Spider-Man 4 fonctionnerait en quelque sorte comme une retombée de tout ce qui se passe dans Docteur Strange dans le multivers de la folie, qui, bien sûr, est dirigé par Sam Raimi. En ce qui concerne les rumeurs ridicules, beaucoup de pièces s’emboîtent assez bien.

Bien que l’on ne sache pas dans quelle mesure le MCU serait plié en Spider-Man 4, il est plus plausible que le film soit autonome, tout comme DC le fait avec Le Batman et permettrait à la fois à Raimi et à Maguire de continuer leur franchise respective.

Spider-Man 4 était une fois sur les cartes chez Sony, avec le plan pour que le film suive 2007 Spider-Man 3 et sortira le 6 mai 2011. La production a commencé sur la suite, qui aurait ramené le casting principal, y compris Tobey Maguire comme Peter Parker / Spider-Man, Kirsten Dunst comme Mary Jane Watson, Rosemary Harris comme May Parker et JK Simmons comme J. Jonah Jameson.

Sam Raimi prévoyait également de présenter la transformation du Dr Curt Connors en lézard, avec Dylan Baker prêt à reprendre le rôle. Il a également été rapporté à l’époque que John Malkovich était en pourparlers pour jouer le vautour, avec Anne Hathaway jouant Black Cat. Malheureusement, Sony a annulé le film en janvier 2010, Raimi ne s’installant jamais sur un scénario dont il était satisfait.

Si l’une de ces idées serait reportée dans la rumeur Spider-Man 4 est inconnu, mais cela pourrait s’avérer intéressant si le film décidait de se concentrer sur un Spider-Man plus âgé de la même manière que Sony Spider-Man: dans le Spider-Verse a raconté l’histoire de Peter B. Parker.

Encore une fois, cette rumeur semble être du côté le plus fou de la spéculation cinématographique, mais avec Marvel et DC cherchant à se déplacer vers des spin-offs et des univers alternatifs, et avec Homme araignée étant une propriété si chaude, il est certainement logique que Sony veuille continuer à doubler les aventures du célèbre web-slinger. Il y a sans aucun doute beaucoup, et beaucoup de Homme araignée fans qui aimeraient voir Spider-Man 4, mais Sony peut-il vraiment persuader Raimi et Maguire de le faire?

Pour ce qui est de Homme araignée des aventures que nous savons se déroulent réellement, Tom Holland reprendra le rôle de la prochaine suite MCU de Marvel, Spider-Man: pas de retour à la maison. Faire équipe avec Benedict Cumberbatch’s Docteur Strange, Pas de chemin à la maison jettera Peter Parker et ses copains dans la folie du multivers. Spider-Man: pas de retour à la maison maintenant prévu d’entrer dans les cinémas britanniques et américains le 17 décembre 2021. Cela nous vient grâce à Giant Freakin Robot, qui a eu beaucoup plus de scoops farfelus dans le passé.

Sujets: Spider-man