Cyberpunk 2077: Panam, Judy, Takemura et Cie étaient à l’origine si différents

Cyberpunk 2077 vit en grande partie de ses personnages et de leur apparence absolument unique. Leur valeur de reconnaissance conduit rapidement au fait que Judy, Takemura, Evelyn et Cie sont rapidement prises dans le cœur des joueurs. Mais que se passerait-il si Panam avait été blonde platine et Placide portait un chapeau?

Un moddeur a maintenant compris cela en cliquant sur le bouton Modèles d’espace réservé rencontré de nombreux personnages de « Cyberpunk 2077 ». Dans son mod Ghosts of Night City on voit donc les formes originales des personnages bien-aimés.

Look alternatif pour les personnages Cyberpunk 2077

Nous connaissons Judy avec sa crinière vert-violet, Panam avec ses cheveux bruns foncés et Takemura comme un homme barbu avec des nattes. Cela aurait pu se passer différemment, cependant, comme Modder Hineytroll l’a découvert et le montre clairement dans son Mod. Les modèles de personnages originaux des personnages suivants peuvent être vus à travers lui:

Jackie

Takemura

Placide

Adam Smasher

Lizzy Wizzy

Voyou

Panam

Evelyn

Judy

Takemura aurait pu être complètement sans poils, Placide un porteur de chapeau astucieux et Evelyn aurait pu troquer son bob bleu pour une simple coupe standard blonde. Pour être honnête, nous sommes plutôt heureux que les versions brutes des figurines « Cyberpunk 2077 » n’aient pas pris de l’ampleur et aient été remplacées par leurs versions actuelles. Mais voyez par vous-même:

Ce sont les versions originales de Jackie, Takemura, Placide et Adam Smasher. © CD Projekt / Hineytroll

C’est à quoi ressemblaient apparemment Lizzy Wizzy, Rogue, Panam, Evelyn et Judy au début. © CD Projekt / Hineytroll

Donc, vous échangez les modèles de personnages

Modder Hineytroll est allé encore plus loin et a développé des mods avec lesquels vous pouvez échanger les modèles originaux individuels contre les looks actuels. Par exemple, si vous préférez répandre un peu de flair X-Men et rencontrer Lizzy Wizzy dans son apparence de givre Emma, ​​il y a le Lizzy Mod original correspondant. Ou préférez-vous le Takemura rasé de près? Il existe également un mod adapté pour cela.

Contenu non publié via le modding: Cependant, ce n’est pas la fin du mât de drapeau, car récemment, des informations supplémentaires, des modèles et même des quêtes ont été découverts, qui ont également été découverts grâce à un modding assidu. Parmi eux se trouvent ceux-là aussi femelle V du Démo 2018 et un quête secrète: