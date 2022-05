Doctor Strange 2 obtient la deuxième note MCU CinemaScore la plus basse

Doctor Strange dans le multivers de la folie est arrivé ce week-end comme un autre paradoxe Marvel d’un film qui n’atteint pas tout à fait les sommets en matière d’audience de l’industrie, mais est sur le point de devenir le plus grand film de l’année avec une certaine marge avec un box-office d’ouverture de 200 €. Alors que les critiques ont été très mitigées, la dernière aventure de Doctor Strange a décroché la deuxième note CinemaScore la plus basse des films MCU sortis à ce jour.

Marvel Studios a emmené le public dans le multivers lors d’un voyage époustouflant avec Doctor Strange, Wong, Wanda Maximoff et America Chavez, et tandis que le film interconnecté impressionne le public et se précipite vers un énorme box-office le week-end d’ouverture, il a apporté un B + CinemaScore grade, qui équivaut à celui de Thoret bat juste Éternels qui a décroché une note B. Cependant, bien qu’il soit l’un des seuls films Marvel à ne pas décrocher une note A, ce n’est toujours pas mal étant donné que les notes vont de A à F, il est toujours au sommet de l’échelle.

Les notes de CinemaScore ne sont pas les mêmes que les notes agrégées des critiques sur des goûts de Tomates pourries, mais sont plutôt le résultat de questions posées lors de la soirée d’ouverture et liées davantage aux attentes par rapport à la réalité. Que les taquineries constantes de Marvel sur plus de camées et plus de dimensions se soient avérées décevantes, la partition reflète davantage le marketing du film que le film lui-même. Bien qu’il n’y ait aucune indication sur ce qui a conduit à ce que les attentes des fans ne soient pas tout à fait satisfaites, cela ne semble toujours pas avoir fait de mal à Multivers de la folie‘ les chiffres d’audience.

Multiverse of Madness est le premier film MCU à être fortement lié à un spectacle Disney +





Les films de Marvel sont devenus bien connus pour s’interconnecter avec des entrées partielles dans la franchise, et après plus de vingt films, il y a beaucoup d’avantages à avoir vu au moins certains des films sortis dans le cadre du MCU avant de les regarder. Doctor Strange dans le multivers de la folie. Cependant, le film est le premier à incorporer également des scénarios de l’une des séries Disney + de Marvel Studios, ayant un lien lâche avec Loki mais surtout aux événements de Wanda Vision.

WandaVision a raconté l’histoire de Wanda Maximoff suite aux événements de Avengers : Fin de partie, et s’est terminé avec Wanda se transformant en Scarlet Witch et mettant la main sur le Darkhold, un livre de magie noire. Bien qu’il soit possible de suivre l’histoire de Wanda avec seulement des détails minimes, et en fait, le film a parfois quelques moments explicatifs pour essayer d’aider ceux qui n’ont pas vu WandaVision ou ne vous souvenez tout simplement pas de tout ce qui s’est passé.

En plus d’ouvrir le multivers, le dernier film de Doctor Strange permet également aux fans de savoir que connaître uniquement les films du MCU ne suffira peut-être plus pour profiter pleinement de l’expérience à l’avenir. Avec l’univers cinématographique Marvel inaugurant une douzaine de nouvelles émissions de télévision et plusieurs autres films au cours de l’année prochaine, le moment pourrait être propice pour rattraper l’intégralité du catalogue Marvel, disponible sur Disney +.





