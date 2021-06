Céline Dion René Angélil La différence d’âge examinée dans le film ‘Aline’

« Aline », un biopic officieux « inspiré par » la vie de Céline Dion, fait son chemin au Festival de Cannes pour figurer dans la programmation hors compétition.

La bande originale du film présente certains des succès les plus célèbres de Dion, ainsi qu’une intrigue qui ressemble curieusement à l’histoire de la vraie vie de la chanteuse canadienne-française, mais le nom du protagoniste du film a été changé en « Aline Dieu » (ou « Aline God ” si vous n’avez pas rafraîchi votre français récemment).

Les aspects juridiques complexes impliqués dans l’obtention des droits sur des histoires de vie sont probablement plus difficiles que ceux impliqués dans l’obtention des droits sur la musique de quelqu’un, car l’alter ego de Dion est capable de chanter librement des tubes tels que « I’m Alive » et « Let’s Talk À propos de l’amour » au cours du film.

L’une des raisons pour lesquelles l’équipe responsable d’« Aline » n’a pas obtenu le sceau d’approbation de Dion pour l’appeler par son nom réside peut-être dans la façon dont le film aborde la relation de la chanteuse avec le défunt mari et ancien directeur René Angélil.

La relation de Dion et Angeli a été présentée comme l’une des histoires d’amour les plus dévouées et les plus durables de couples de célébrités, mais le film donne une tournure légèrement différente à leur longue romance et à leur grande différence d’âge.

Quelle était la différence d’âge entre Céline Dion et René Angélil — et quel âge avait-elle lorsqu’ils se sont rencontrés ?

Il y avait une différence d’âge de 26 ans entre Dion et Angélil, qui se sont rencontrés quand elle avait 12 ans et lui 38.

Les deux se sont rencontrés en 1980, après que le frère de Dion ait envoyé à Angélil une démo de son chant.

En 1981, Angélil avait hypothéqué sa maison pour financer le premier album de Dion et emmener l’adolescente, accompagnée de sa mère, en tournée au Japon, au Canada et en Europe.

La bande-annonce d’Aline encadre la dynamique entre les deux comme un partenariat dans lequel Angélil écrit les rêves de Dion, puis l’envoie les réaliser.

Il se fait appeler son « vieux bouc », pousse sa mère à laisser la jeune star sortir seule dans le monde et exhorte Dion à rehausser son apparence alors qu’elle est encore adolescente.

Bien qu’il soit possible que les scénaristes du film aient été libéraux avec la vérité, la dynamique de pouvoir déséquilibrée entre l’enfant star et l’homme qui a lancé sa carrière semble plus évidente que jamais.

Dion a dit qu’elle dormait avec une photo d’Angélil quand elle était adolescente.

Comme le montre le film, Dion a commencé à développer des sentiments pour Angélil à l’adolescence.

Dans son autobiographie de 2000 « My Story, My Dream », elle se souvient avoir gardé une photo de lui sous son lit lorsqu’elle dormait.

« Avant de m’endormir, je l’ai glissé sous l’oreiller, de peur que ma mère, qui partageait toujours une chambre avec moi, ne le trouve », a écrit Dion. « Je pouvais de moins en moins me cacher le fait que j’étais amoureux de René; j’avais tous les symptômes… J’étais amoureux d’un homme que je ne pouvais pas aimer, qui ne voulait pas que je l’aime, qui ne voulait pas m’aimer. »

À cette époque, Angélil était deux fois divorcé et père de trois enfants et Dion avait environ 17 ou 18 ans.

Dion et Angélil ont officiellement commencé à sortir ensemble quand elle a eu 20 ans.

Le couple a toujours soutenu que rien de romantique ne s’était passé entre eux jusqu’à ce que Dion ait dépassé l’âge légal du consentement.

Dion a révélé que le couple avait partagé son premier baiser devant sa chambre d’hôtel après avoir remporté le concours Eurovision de la chanson 1988 à Dublin.

Elle a également déclaré qu’Angélil était le seul homme qu’elle avait jamais embrassé.

Le couple a gardé leur relation secrète pendant cinq ans, Angélil admettant qu’il avait peur de ce que les gens penseraient avant que Dion ne révèle finalement leur relation au public dans les notes de pochette de son album de 1993 « La couleur de mon amour ».

La mère de Dion n’approuvait pas leur mariage.

Une chose que les créateurs d' »Aline » semblent avoir bien compris est le point de vue de la mère de Dion sur la relation douteuse de sa fille.

Dans la bande-annonce du film, on voit la mère d’Aline réprimander le talent manager pour avoir poursuivi sa fille.

Dion elle-même a confirmé que cette dynamique existait avec sa propre famille dans le passé.

« C’était très difficile pour elle », a déclaré Dion en 2016. « Quand je lui ai dit que j’avais des sentiments très forts pour René, elle a tout essayé pour le tuer et me faire sortir de là. J’étais très frustré et en colère au début mais elle a essayé de me faire comprendre que cet homme a déjà essayé le mariage deux fois, il a trois enfants, il n’est pas responsable.

Le film cite même directement ce que Dion dit que sa mère lui a dit de vouloir un « Prince charmant ».

Quoi qu’il en soit, Dion a épousé Angélil en 1994, et les deux sont restés ensemble 22 ans, jusqu’à sa mort en 2016.

Ils ont eu trois enfants ensemble, René-Charles, maintenant 20 ans, et les jumeaux Eddy et Nelson, qui auront 11 ans en octobre.

Le réalisateur d’Aline a abordé la relation de Dion et Angélil.

Le film, bien que quelque peu ringard, explore certainement certains des faits les moins connus sur la relation de Dion, quand elle a commencé et à quel point elle était appropriée.

Mais la réalisatrice du film, Valérie Lemercier, qui joue également le rôle-titre d’Aline, dit que même son opinion sur Angélil a changé en travaillant sur l’élaboration du scénario.

« On s’est beaucoup moqué du couple Céline Dion-René Angélil, notamment sur leur différence d’âge, certains disant que Céline n’était qu’un objet pour lui », a-t-elle déclaré.

« Mais bien sûr, c’était beaucoup plus compliqué que ça. Quand j’ai écrit le film, je suis aussi tombé amoureux de René. »

