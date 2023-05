Si vous travaillez devant l’ordinateur, ce site gratuit est une révélation

Cette application gratuite nous permettra de nous reposer un moment lorsque nous aurons travaillé de longues heures.

La fatigue du travail assis est parfois insupportable

Il existe de nombreuses applications pour faire de l’exercice à la maison, mais beaucoup d’entre elles se concentrent sur de longues périodes pendant lesquelles nous nous concentrons sur l’exercice. Pas dans celui-ci, puisque son objectif principal est que reposons nous un peu après que travailler de longues heures devant l’ordinateur. Par conséquent, ce site Web gratuit va être formidable pour nous pour étirer nos muscles. Ça s’appelle Stretch 15 et c’est vraiment intéressant.

Dans ce cas, en plus d’être une application d’exercice, c’est aussi un jeu puisque nous pouvons avoir des séquences réussies, les perdre si nous arrêtons de faire de l’exercice et des choses comme ça. Autrement dit, l’expérience est gamifiée.

Étirement 15 : en seulement quinze minutes dites adieu aux douleurs articulaires

Stretch 15 est une application incroyablement intéressante développée par « Alma », un développeur de logiciels. La prémisse est vraiment simple : si nous sommes très fatigués de porter de nombreuses heures à un bureau travaillant assis ces exercices vont nous asseoir incroyablement pour étirer les muscles et les articulations et ne pas se sentir si stagnant. Une très bonne et utile idée.

D’autre part, la routine Ça change tous les jours donc on ne s’ennuie pas. Le plan est de le faire sept jours sur sept et il est indiqué sous la forme d’une liste que nous devrons suivre au fur et à mesure qu’elle nous marque. une fois qu’on a fini nous n’avons qu’à le sélectionner et il sera ajouté à notre historique d’utilisation. Pendant les sept jours de la semaine, nous pourrons marquer nos progrès, voir comment nous évoluons et comment le plan se développe et si nous le complétons à la lettre ou non.

D’un autre côté, comme le nom le suggèreil est prévu que chaque séance d’étirement ne dure que 15 minutes. Le plan est que nous puissions prendre une courte pause dans notre travail pour effectuer ces exercices qui nous permettront de se sentir mieux physiquement.

Ce sont des exercices que tout le monde peut faire, car ils ne nécessitent vraiment aucun type d’objet ou d’équipement. Il ne nécessite pas non plus d’expérience, puisque les étirements sont exercices très simples cela nous permettra de réchauffer et d’étirer les muscles pour qu’ils ne fassent pas mal et que les articulations ne souffrent pas. Ce qui est certain, c’est que Il est super surélevé pour une « pause » pendant le travail.

L’une des meilleures choses à propos de cette application est que nous n’avons pas besoin de la télécharger. Il s’agit simplement d’une page Web que nous pouvons visiter et qui ne contient pas de publicité.

Étirement15

