One Piece 1014 Date de sortie, spoilers et tout ce que vous devez savoir!

One Piece a repris après la pause de la semaine dorée. Cependant, One-piece Chapter 1014 prendra une autre pause dans la semaine à venir. Avec le combat actuel entre Luffy et Kaido, le manga a décroché une tournure intéressante. Il y a eu tous les types d’hypothèses et de possibilités en cours. Par conséquent, sans plus tarder, passons à tout ce que vous devez savoir sur One Piece Chapitre 1014.

One Piece 1014

Dans le chapitre précédent, nous avons vu Big maman invoquer Prométhée, Héra et Napoléon après avoir tiré le canon Maser: Roaring Light Gun. Ulti tombe au sol après qu’un puissant faisceau lui a fait un trou dans l’estomac. De plus, ses yeux deviennent blancs. De plus,

Hera se révèle être un nuage d’orage mais très différent de Zeus. Prométhée demande à Big Mom de lui trouver une petite amie car il n’en a pas.

Héra ne semblait intéressée par personne de Prométhée ou de Napoléon. Mais elle obéira à l’ordre de Big Mom. Big Mom remarque la déception dans les yeux de Nami et accueille Zeus. Cependant, elle dit que Zeus ne sera plus nécessaire après quoi nous voyons Hera avaler Zeus pour devenir plus fort. Zeus est faible et lent, faisant presque tuer Big Mom.

One PIECE 1014 Date de sortie

Il y a un retard dans la sortie du chapitre One Piece 1014. Selon les dernières informations, le prochain chapitre sortira le 30 mai 2021.

Où lire le chapitre 1014 de One Piece?

Un morceau est officiellement disponible dans Viz Media, MangaPlus et les sites Web officiels de Shonen Jump. Les sites Web nécessitent une adhésion pour lire les chapitres. Cependant, vous pouvez lire gratuitement les trois derniers chapitres.

