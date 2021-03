Star Wars Jedi: Fallen Order – S’échapper de la tombe d’Eilram sur Zeffo, c’est comme ça que ça marche!

Nous vous expliquons dans notre guide, nous vous disons dans « Star Wars Jedi: Fallen Order » du Tombe d’Eilram sur le Planète Zeffo s’échappe.

Star Wars Jedi: Ordre déchu est enfin apparu et peut inspirer à la fois les fans et la presse professionnelle. En plus d’explorer des niveaux sinueux et des batailles difficiles, la campagne vous confronte à diverses énigmes.

Le premier plus gros écrou à tête vous attend dans la tombe d’Eilram sur la planète Zeffo. Ici, il est nécessaire de manœuvrer plusieurs boules bleues chatoyantes dans des creux sur le sol pour mettre une plate-forme en mouvement. Si cela réussit, vous pouvez à nouveau quitter la zone de niveau. Dans ce qui suit, nous allons décrire comment vous résolvez ce puzzle environnemental pas très facile.

La séquence de puzzle commence après que vous ayez quitté la chambre funéraire centrale avec le sarcophage dans le sol. Commencez par enregistrer au point de méditation et jetez un œil calme à la grande salle. Ensuite, allez à la balle qui repose sur la plate-forme en dessous de vous et poussez-la avec une poussée puissante au niveau suivant ci-dessous. Si vous vous êtes reposé au point de méditation, vous y rencontrerez également un garde funéraire.

Débarrassez-vous de lui en effectuant des surtensions chaque fois qu’il vous tire dessus avec son faisceau d’énergie. En conséquence, il s’agenouille pendant une courte période et est particulièrement sujet aux attaques au sabre laser. Puis manoeuvrez la balle dans le creux au sol avec des poussées puissantes. Correctement placée, une petite rampe sort du sol à votre droite, tandis qu’une soufflerie est activée en même temps. De plus, les barreaux disparaissent derrière vous.

Le ballon doit monter ici © Disney / EA

Trouvez la deuxième puce

Suivez le chemin derrière les barreaux jusqu’à ce que vous arriviez à une falaise. Surmontez la courte voie d’escalade, frayez-vous un chemin à travers l’ouverture étroite et vous découvrirez la prochaine balle. Poussez-les vers le sol sur lequel la première balle utilise déjà un Force Strike.

Sautez ensuite et manoeuvrez le ballon dans la soufflerie susmentionnée. Courez dans le canal et donnez de l’élan à la balle avec plus de poussées de force pour que le vent la catapulte sur la plate-forme du côté opposé. Maintenant, montez à l’endroit où se trouve la deuxième balle et poussez-la dans le creux suivant. Dès que la deuxième bille a activé le capteur de pression dans l’auge, une plate-forme se déplace vers le haut. De plus, un grand mur s’ouvre à gauche de vous, sur lequel un symbole composé de plusieurs cercles ouverts vers le bas était auparavant visible.

Utilisez la Force pour frapper la balle ici © EA / Disney

Positionner la troisième balle

Utilisez le passage nouvellement créé et vous verrez un mur bleu scintillant quelques mètres plus loin. Brisez-les d’un seul coup de force. De cette façon, vous arrivez dans une pièce que vous avez déjà traversée au début de la mission.

Important: La balle suivante est dans le pendule suspendu au plafond. Montez ensuite sur la plate-forme, qui est à la même hauteur que le pendule, et faites-la balancer avec des impulsions de force. Choisissez l’angle pour que le pendule entre en collision avec le mur en ruine à l’arrière-plan et que la balle tombe de son support au sol.

Dans l’étape suivante, vous détruisez la partie inférieure du mur en ruine avec la troisième boule et la guidez dans la soufflerie déjà connue. S’assure que la sphère – tout comme la précédente – est prise dans le flux d’air. À moins que vous n’interveniez plus loin, le vent soufflera maintenant continuellement la balle à travers la soufflerie.

Ensuite, montez sur la plate-forme qui se trouve au-dessus de la première balle. Ici vous trouverez également la troisième dépression comprenant le capteur de pression. Attendez que le ballon placé dans la soufflerie vole la prochaine fois et ralentissez avec la manœuvre de ralentissement de Cal. Maintenant, courez derrière la balle et poussez-la dans le creux restant au sol avec d’autres surtensions. Résultat: Un mécanisme est activé et la plate-forme comprenant la boule numéro trois monte d’un étage.

Montez sur la plate-forme que vous venez de mentionner et lorsque vous atteignez le sommet, cherchez une autre plate-forme métallique. Grimpez sur la plate-forme métallique pour regagner l’ascenseur qui vous a amené sur la tombe d’Eilram.

Le reste du puzzle est un jeu d’enfant. Si le mur lumineux bleu s’ouvre avec une surtension, la dernière balle roule sur la rampe et l’ascenseur est à nouveau fonctionnel. Bien joué, vous pouvez maintenant quitter la tombe d’Eilram!