Nouvelle carte développée pour montrer la répartition des espèces d’abeilles et des populations dans le monde

Dans un effort pour comprendre où la population d’abeilles réside le plus ainsi que pour enregistrer les différentes espèces d’abeilles et les conserver, les chercheurs ont créé une carte mondiale qui montre où vivent les abeilles dans le monde. La carte est censée servir de point de départ pour de futures recherches sur les abeilles.

La carte a été créée en utilisant une liste de contrôle des espèces d’abeilles connues ainsi que six millions de documents publics qui montrent «où des espèces individuelles sont apparues dans le monde». Ils ont croisé toutes les données pour connaître la répartition des espèces d’abeilles dans le monde et les déclins potentiels des populations d’abeilles.

Alice Hughes, professeure agrégée de biologie de la conservation au Jardin botanique tropical de Xishuangbanna, Académie chinoise des sciences, a déclaré dans un déclaration, “Un grand nombre de données étaient tout simplement trop fragmentaires ou trop concentrées sur un petit nombre de pays qui ont donné la priorité au partage des données pour pouvoir utiliser ces ressources pour toute analyse à grande échelle.”

La carte et l’étude ont été publiées dans la revue Biologie actuelle. La liste de contrôle des espèces d’abeilles est également disponible en ligne sur le portail de la biodiversité DiscoverLife.org.

Avec environ 20 000 espèces d’abeilles, ces insectes sont très importants pour les êtres humains vivant sur Terre. Tandis que le abeille le film l’explique le mieux, les abeilles sont le plus important pollinisateur au monde des cultures vivrières. On estime qu’un tiers de la nourriture que nous consommons chaque jour repose principalement sur la pollinisation par les abeilles.

«Les gens pensent que les abeilles ne sont que des abeilles mellifères, des bourdons et peut-être quelques autres, mais il y a plus d’espèces d’abeilles que d’oiseaux et de mammifères réunis», explique John Ascher, auteur principal et professeur adjoint de sciences biologiques à l’Université nationale de Singapour, dans un déclaration.

“Les États-Unis ont de loin le plus d’espèces d’abeilles, mais il y a aussi de vastes régions du continent africain et du Moyen-Orient qui ont des niveaux élevés de diversité non découverte, plus que dans les zones tropicales.”

L’équipe de chercheurs a découvert qu’il y a plus d’espèces d’abeilles dans l’hémisphère nord que dans le sud. Ils ont également constaté que les abeilles aiment vivre davantage dans des environnements arides et tempérés que sous les tropiques.

Selon un rapport de Yale, ceci est contraire à la façon dont la plupart des distributions végétales et animales se produisent puisque les diverses espèces ont tendance à être plus élevées sous les tropiques et à diminuer vers les pôles. Il s’agit d’un modèle connu sous le nom de gradient latitudinal. Les abeilles font exception à cette règle et suivent un modèle connu sous le nom de gradient latitudinal bimodal.

Selon le communiqué de presse, les abeilles vivent dans les déserts arides parce que les plantes et les fleurs basses fournissent plus de sources de nourriture que les arbres dans les jungles et les forêts.

«Quand il pleut dans le désert, il y a ces efflorescences massives imprévisibles qui peuvent littéralement couvrir toute la région», a déclaré Michael Orr, stagiaire postdoctoral à l’Institut de zoologie de l’Académie chinoise des sciences. “Il y a un taux de rotation beaucoup plus élevé dans le désert en raison de la répartition inégale des ressources année après année. Il y a donc beaucoup de potentiel pour de nouvelles espèces là-bas.”

