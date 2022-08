Ewan McGregor dit que la série Obi-Wan Kenobi concernait à l’origine Luke Skywalker

Il est bien documenté que la série Disney+ Obi Wan Kenobi a commencé comme une trilogie de films potentielle avant d’être développée plus tard dans la série qu’elle est devenue. Ce week-end, Ewan McGregor a révélé que lorsque l’idée originale du film était toujours en lice, l’intrigue était centrée sur Kenobi et Luke Skywalker plutôt que sur la princesse Leia comme le faisait la série. Le changement semblait survenir alors que le film était coincé dans les limbes après la mauvaise performance au box-office de Solo : Une histoire de Star Wars dans les cinémas, et la possibilité de raconter une histoire plus longue sur Disney + s’est présentée. Il est probablement juste de dire que tout a fonctionné pour le mieux.

Obi Wan Kenobi a ramené Ewan McGregor sur les écrans en tant que Jedi pour la première fois en près de deux décennies. Bien que la série ait brièvement présenté un jeune Luke Skywalker, il n’était certainement pas le personnage central auquel tout le monde s’attendait avant la première de la série. Comme McGregor l’a expliqué, cependant, ce n’était qu’un moment d’inspiration qui a vu l’attention se tourner vers une jeune Leia à la place. Lors de la FAN EXPO Boston, McGregor a déclaré :

« Ça allait être une histoire sur moi et Luke. Ça allait toujours être ça, et c’était l’un des moments géniaux où tout le monde disait « Attendez une minute », puis ça changeait. C’est ce qu’il y a de beau dans la façon dont passionné de Disney, Lucasfilm, nous le sommes tous, qui y sommes impliqués depuis le début, nous essayons vraiment de ne rien laisser de mauvais juste pour protéger votre expérience de le voir pour la première fois. Je pense que c’est vraiment cool que Disney et Lucasfilm se soucient tellement de l’expérience des fans. Ils veulent vraiment que vous ayez une expérience à 100 % la première fois que vous le voyez, et si vous avez lu cela, et que cela a fuité, et que cela est sorti, c’est juste un peu de Dommage, n’est-ce pas ? C’est comme regarder ses cadeaux de Noël avant le jour de Noël.

Obi Wan Kenobi Pourrait obtenir une deuxième saison

Disney+

Bien que Obi Wan Kenobi était prévu comme une série limitée sur Disney +, la réponse des fans à l’émission a potentiellement valu à McGregor une autre sortie en tant que maître Jedi. Bien qu’il soit également possible que Hayden Christensen obtienne son propre spin-off de Dark Vador, Kathleen Kennedy a révélé que des discussions sur l’avenir de Kenobi sont en cours depuis la diffusion de la série, et qu’une autre aventure dépendrait vraiment d’une histoire qui vaut la peine d’être racontée. Elle avait précédemment déclaré :

« Principalement parce que tout le monde s’est réuni et a passé un moment incroyable. Ewan a passé un moment incroyable. Hayden a passé un moment incroyable. Donc certainement de ce point de vue, toutes les personnes impliquées aimeraient que cela ne se termine pas. Mais nous devons vraiment passer notre temps de poser la question : pourquoi le ferions-nous ? Si nous devions décider de faire quelque chose de plus avec le personnage d’Obi-Wan, nous devrions vraiment répondre à la question pourquoi ?

Pour l’instant, les fans peuvent revivre le retour d’Obi-Wan Kenobi car toute la série est désormais diffusée sur Disney + avec le reste de la saga Star Wars.