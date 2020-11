La cuisine est essentielle dans Genshin Impact. Hormis l’utilisation de la Statue des Sept ou l’utilisation des capacités de certains personnages, c’est le seul moyen de guérir. C’est aussi la méthode la plus rapide pour démarrer. Cependant, différents aliments vous soignent ou vous améliorent selon la recette et la rareté.

Genshin Impact Où trouver du blé

Pour trouver du blé à Genshin Impact, voyagez rapidement vers Springvale, et dirigez-vous vers l’est; ici, vous trouverez de nombreux tonneaux, caisses et étals. Interagissez avec tous ces éléments et vous devriez trouver du blé. Une fois que vous avez fait cela, la méthode alternative consiste à l’acheter dans les magasins.

Il y a deux façons de se rendre dans la zone pour trouver du blé, soit à l’est de Springvale, suivez simplement la route ou rendez-vous à la Statue des Sept située à proximité Springvale puis voyagez vers le nord jusqu’à ce que vous preniez la route. Lorsque vous voyez des étals pleins de barils et de caisses, vous savez que vous êtes au bon endroit.

Une fois cette méthode épuisée, deux magasins vendent du blé. Le premier est le Marchandises générales de Mondstadt boutique; l’autre est Seconde vie. le Marchandises générales de Mondstadt La propriétaire du magasin s’appelle Blanche, et ses stocks se rafraîchissent tous les jours, ce qui signifie que vous pouvez toujours acheter du blé tous les jours pour vos besoins culinaires. le Seconde vie boutique se trouve dans Liyue et est géré par Dongsheng, dont le stock est également actualisé quotidiennement.

En vérifiant la zone ci-dessus et en allant dans ces deux magasins, il est peu probable que vous manquiez de blé! Le blé est utilisé comme ingrédient pour le transformer en farine, qui est ensuite utilisée pour un assortiment de recettes. Si vous avez le réchaud portable Adepti Seekers, la farine est parfaite pour cuisiner des repas décents lorsque vous êtes au milieu de nulle part!

