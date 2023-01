Nouvelle bande-annonce pour The Boogeyman de Stephen King : intrigue et date de sortie

Le producteur Ateliers du 20ème siècle vient de publier la première bande-annonce officielle de »The Boogeyman », le prochain film d’horreur basé sur l’histoire classique du même nom écrite par Stephen King.

»The Boogeyman » se concentrera sur « deux sœurs qui sont sous le choc de la mort récente de leur mère et qui ne reçoivent pas beaucoup de soutien de leur père. Lorsqu’un patient désespéré se présente à l’improviste chez lui pour demander de l’aide, il laisse derrière lui une entité surnaturelle terrifiante qui s’attaque aux familles et s’attaque à la souffrance de ses victimes. »

En plus de la bande-annonce et du synopsis officiels, 20th Century Studios a également dévoilé la première affiche officielle de »The Boogeyman », qui mettra en vedette Chris Messine, Vivien Lyra Blair, Sophie Thatcher, David Dastmalchian, irlande marine Oui Madison Hu. Le film est réalisé par Rob Savage et aura un scénario écrit par Scott Beck et Bryan Woods, avec Mark Heyman. De plus, il est produit par Shawn Levy, Dan Levine et Dan Cohen.

À l’origine, 20th Century Studios prévoyait de sortir » The Boogeyman » en exclusivité Hulu, mais il a ensuite été mis à niveau vers une sortie en salles, dont l’ouverture est prévue le 2 juin.

Comme mentionné ci-dessus, le film est basé sur l’histoire de King » The Boogeman », connue sous le nom de » El Coco » en Amérique latine. L’histoire comportait ensuite des illustrations pour la courte collection de King intitulée « Night Shift », qui contenait également des histoires comme « Jerusalem’s Lot » et « Children of Corn », ainsi que de nombreuses autres.

