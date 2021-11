Ghostbusters: Afterlife Spoilers révélé par le réalisateur Jason Reitman

Si vous n’étiez pas l’un des kajillions qui ont enfilé leurs combinaisons de vol et ont attrapé leurs packs de protons pour profiter du très attendu (un euphémisme) Chasseurs de fantômes : l’au-delà, cet article n’est pas pour vous ! Si vous pouviez rire, haleter et grincer de joie, entouré d’une foule, jeune et vieux, arborant leur millésime « Who Ya Gonna Call ? » des t-shirts élimés ou ceux qui commençaient tout juste à casser les leurs, puis plongent; l’ectoplasme va bien ! Dernière chance! SPOILERS !!

D’accord. Entouré d’un public complètement investi émotionnellement (Pas de pression !) ayant déjà commencé, les parents regardaient leurs enfants pour leur demander ce qu’ils pensaient du film, j’appellerais cela un triomphe, et le véritable début d’un nouveau chapitre pour notre chasseurs de fantômes.

Jason Reitman nous a laissé entrer, jaillissant de travailler avec les «busters» de recette originale, l’hommage déchirant à Harold Ramis et la façon unique dont Dan Aykroyd devient le Dr Raymond Stantz. Aykroyd, qui crée les personnages et écrit les scénarios avec Harold Ramis, connaît la voix du film car il l’a créée. Reitman explique : « C’était plus une question de langage. chasseurs de fantômes. Il a une façon dont lui seul parle. Il a tout lu, il a manifestement des racines profondes dans la science-fiction et le folklore fantôme, et quand il en parle, il en parle d’une manière dont personne d’autre ne parle. Et vous voulez immédiatement tout griffonner et le mettre dans le film. »

Lorsqu’on lui a demandé si Reitman avait mis l’une des suggestions d’Aykroyd dans le film, il a répondu : « Oh oui, en particulier le dialogue de son personnage. Quand il parle à Phoebe au téléphone et qu’il commence à parler des isotopes du carburant et de choses comme ça, c’est juste des trucs que seul Dan peut inventer. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait eu un débat sur l’inclusion du visage fantomatique de Harold Ramis, Reitman hésite à répondre. « Je ne vais pas encore vraiment en parler. Je comprends l’envie d’en parler. Je ne suis même pas sûr de me sentir encore à l’aise d’en parler. Je dirai que je savais quelle était la fin du film très tôt. Je savais que ça allait être très dur à réaliser. Et je savais que le succès du film dépendait d’un moment qui allait devoir dépendre d’une technologie à la pointe de la technologie. Et franchement, ça nous a pris toute la durée de la réalisation du film à accomplir. Et je ne savais pas si cela allait être un succès jusqu’à la toute fin du processus. »

Parlant des scènes du générique de fin avec Bill Murray et Sigourney Weaver, il admet que l’improvisation de Murray a volé la vedette. « Nous avions un script pour cette scène. Apparemment, le script était inutile. [Laughs] … Cela a pris une demi-journée. Bill est entré dans le film avec ses propres idées, et elles étaient géniales. Et j’avais grandi en entendant les histoires de Bill improvisant, en le regardant le faire en direct sur le plateau. C’était un plaisir de le voir livrer un dialogue en temps réel qui était de loin supérieur à tout ce que j’aurais pu imaginer au cours des deux années d’écriture de ce film. Son cerveau crépite d’une manière différente, et sa voix est authentiquement la sienne et l’a été depuis que nous l’avons rencontré pour la première fois. Alors, entendre Venkman reprendre vie dans sa voix a ravi l’équipe, m’a ravi, a ravi mon père, et cela m’a donné envie de commencer le montage le plus rapidement possible. »

Et la réponse à la question à tous les téléspectateurs qui ont adoré le film, pourrait-il y avoir d’autres films à suivre avec le nouveau chasseurs de fantômes famille? « Oh mon Dieu, j’adorerais. Je pense que Finn et Mckenna sont déjà deux des étoiles brillantes de leur génération, et je pense que Logan [Kim] et Céleste [O’Connor] les rejoindra bientôt. Ils ont tellement de talent, ils aiment ces personnages, ils aiment chasseurs de fantômes, et ils s’aiment. Et c’est assez évident, vous pouvez dire quand les acteurs se creusent vraiment. Vous regardez un film et vous vous dites : « Je pense qu’ils s’entendent. » Et vous pouvez dire avec ce groupe qu’ils sont vraiment serrés. J’adorerais les voir continuer à chasser les fantômes. »

Qui y retourne ce week-end ? Chasseurs de fantômes : l’au-delà est dans les salles maintenant. Cette nouvelle vient de Den of Geeks.





